Appena 85€ su eBay per il Motorola Moto e13: affare EPICO imperdibile

Motorola Moto e13 è il protagonista di una offerta eBay senza precedenti. Quest’oggi, infatti, il budget phone Android super economico crolla ad appena 85€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione. Tuo con uno sconto immediato del 35%, il device è apprezzato da tantissimi utenti per la sua scheda tecnica bilanciata e il suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Motorola Moto e13 è un device che ha carattere e integra alcune caratteristiche da non sottovalutare come, ad esempio, un impianto di speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Motorola Moto e13 costa appena 85€ su eBay: affare epico imperdibile

Munito di un buon pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione (HD+) e con una fotocamera frontale per selfie di qualità, il device della casa alata è in generale ideale per i task di tutti giorni. Il processore octa core avvia in un istante le app di cui hai bisogno mentre la batteria da 5000 mAh è sempre al tuo fianco per ore e ore di autonomia.

Inoltre, come se non bastasse, lo smartphone monta Android 13 (un elemento da non sottovalutare assolutamente per un device da 85€) e dispone di un modulo fotografico principale con due sensori ad alta risoluzione.

Questa di oggi è la migliore offerta eBay che ti possa capitare sottomano per acquistare uno smartphone Android economico ma di qualità. Inoltre, nonostante il prezzo molto conveniente, l’offerta include anche la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione. Cosa vuoi di più?

