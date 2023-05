APPLE 14 PRO da 128GB colore SPACE BLACK in promo speciale su Ebay

Eccellenza, innovazione e stile si fondono nel nuovissimo Apple 14 Pro 128GB Space Black versione 5G, ora disponibile su Ebay a soli 989,99 euro. Questo smartphone rappresenta l’apice della tecnologia odierna, offrendo caratteristiche avanzate e un design sofisticato che si adatta perfettamente al tuo stile di vita digitale.

L’iPhone 14 Pro si distingue per il suo impressionante display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una risoluzione eccezionale e una vasta gamma di colori per un’esperienza visiva sorprendente. Che tu stia guardando film, giocando o navigando in internet, lo schermo del 14 Pro ti stupirà in ogni momento.

Sotto la superficie, il 14 Pro dispone di una potente CPU A15 Bionic, che garantisce prestazioni veloci e fluidità in ogni operazione. E con la sua capacità di 128GB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto, video e molto altro. Ricordiamo che questa versione ha una densità dello schermo di 460 PPI e usa un CERAMIC SHIELD, mentre il refresh rate è di 120 HZ se abilitato.

Ma non è tutto. L’Apple 14 Pro offre anche connettività 5G, permettendoti di navigare, scaricare e condividere a velocità sorprendenti. E con la sua doppia fotocamera da 12 MP, potrai scattare foto e video di alta qualità con facilità.

In sintesi, l’Apple 14 Pro 128GB Space Black offre un mix di potenza, stile e funzionalità all’avanguardia. Se vuoi mettere le mani su uno degli smartphone più avanzati sul mercato, approfitta dell’offerta su Ebay.