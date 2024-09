Apple 2022 iPad in sottocosto: l'offerta speciale è su Amazon

Approfitta subito della promozione lanciata da Amazon per accaparrarti il tablet più desiderato in assoluto! Si tratta dell’Apple iPad 2022, oggi disponibile a soli 379 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad 2022: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad 2022 è un tablet super innovativo che riesce ad accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il dispositivo è dotato del potente Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in modo super fluido ed efficiente in qualsiasi momento della giornata. In più, vanta un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che offre immagini realistiche e dai colori vividi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo evoluto sistema di fotocamere che ti permetterà di realizzare scatti e video ad altissima risoluzione: parliamo della Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e della Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica.

La connettività è un altra specifica importante di questo modello grazie al Wi-Fi 6 ultraveloce che garantisce una connessione stabile ed impeccabile ovunque tu sia. Inoltre, la batteria super potente ti accompagnerà per tutta la giornata con un’autonomia estesa che dura più di 24 ore.

