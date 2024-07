Apple AirPods 2: audio IMPECCABILE ad un prezzo MAI VISTO PRIMA

Vuoi immergerti nelle tua musica preferita come mai prima d’ora con degli auricolari top di gamma e super comodi? Abbiamo quello che fa al caso tuo! Parliamo delle Apple AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica tramite cavo, oggi disponibili su Amazon a soli 117 euro con uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Apple AirPods di seconda generazione: modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche

Le Apple AirPods di seconda generazione rappresentano degli auricolari top di gamma che offrono un suono immersivo nella massima comodità.

L’audio si caratterizza per alti bilanciati e bassi profondi così da farti sentire al centro di un concerto ogni volta che vuoi. In più, anche se la taglia è unica, sono ergonomici e si adattano a qualsiasi tipologia di orecchio così da avere il massimo comfort per l’intera giornata.

L’autonomia è super estesa grazie ad una batteria davvero potente, tanto che possono essere sfruttati per giorni interi senza nessuna preoccupazione. Inoltre la custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai: si accendono automaticamente e si collegano all’istante al tuo dispositivo, che sia un iPhone, un iPad o un computer Apple.

