Apple AirPods 2 in SVENDITA FOLLE: oggi su Amazon scontate al -31%

Gli auricolari più ricercati sul mercato oggi sono disponibili su Amazon ad un prezzo mai visto prima! Parliamo delle Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo che oggi puoi acquistare a soli 102 euro con uno sconto bomba del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo: tutte le specifiche tecniche

Le Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo sono degli auricolari top di gamma che vantano specifiche tecniche di altissimo livello nel settore audio.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto si accendono automaticamente e si collegano all’istante. Tra l’altro il setup è velocissimo su tutti i dispositivi Apple, che si tratti di iPhone, iPad, MacBook e così via.

Gli auricolari offrono una connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro ed, in più, è possibili attivarli in maniera ancora più rapida con Siri grazie al semplice comando “Ehi Siri”.

La custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning ed offre un’autonomia davvero lunga che può superare anche le 24 ore. Questo vuol dire che potrai ascoltare la tua musica preferita per più di una giornata senza nessuna interruzione e senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.