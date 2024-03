Apple AirPods 3 col BOTTO: 20% di SCONTO su Amazon e spedizione rapida

Più passa il tempo e più gli Apple AirPods 3 vengono apprezzati dai fortunati possessori. Sono leggeri, comodi, vantano una qualità costruttiva e un design pazzeschi, e la pulizia del suono li ha resi di fatto indispensabili in diversi contesti come lo studio, lo sport e il lavoro.

Insomma, questi auricolari soddisfano l’esigenza dei consumatori di godere di una nuova esperienza di ascolto e in questo momento preciso sono pure in offerta su Amazon a soli 159€ col 20% di sconto e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

AirPods 3 a prezzo assurdo su Amazon

Gli AirPods è uno di quei prodotti che proprio non può mancare nell’ecosistema della mela morsicata. Vantano un design over-ear, che garantisce vestibilità comodissima, e non mancano dei precisissimi comandi touch.

Per non parlare delle mille funzioni a disposizione, come l’attivazione rapida di Siri, la connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro e la custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia.

In tal senso riprendono le linee strutturali ed estetiche delle AirPods Pro. Presentano pertanto dei microfoni integrati rivolti verso l’interno e un sensore di rilevamento della pelle. Hanno poi un accelerometro per il rilevamento del movimento e un chip per quello vocale. Godono inoltre dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa che vi garantisce un suono tridimensionale.

Questi eccellenti Apple AirPods ti offrono inoltre fino a 6 ore di ascolto con una sola carica, fino a 30 ore totali di ascolto e la possibilità di condividere facilmente l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods.

E allora sfrutta l’offerta su Amazon per farli tuoi a soli 159€. Si tratta quasi del minimo storico mai raggiunto per i celeberrimi auricolari senza fili della mela morsicata. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

