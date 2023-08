Apple AirPods in offerta ad un prezzo SENSAZIONALE su Amazon

Spesso ci si ritrova in viaggio per lavoro o per università, e si ha chiaramente la necessità di avere appresso un buon paio di cuffie che ci permettano di isolarci efficacemente dall’ambiente circostante, oltre che ascoltare i nostri contenuti audiovisivi. Proprio per questo bisogno ci viene in aiuto Amazon proponendoci le cuffie AirPods di terza generazione in offerta al prezzo di soli 164 euro, con uno sconto di ben il 21% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia di Cupertino.

AirPods: le cuffie definitive

La terza generazione di queste fantastiche cuffie porta ovviamente con sé tantissime caratteristiche e funzionalità interessanti. Partiamo innanzitutto dall’audio spaziale personalizzato, con il fine ultimo di garantirti un suono ben più avvolgente rispetto alle cuffie delle precedenti generazioni. Grazie all’equalizzazione adattiva, poi, queste AirPods permettono di calibrare la musica appositamente per il tuo orecchio e la sua conformazione.

Da un punto di vista squisitamente audiofilo, i bassi di queste AirPods sono più potenti e fedeli che mai, grazie ad un driver appositamente progettato da Apple e grazie soprattutto alla presenza di un amplificatore custom. Questo ti garantirà un suono davvero superdettagliato, grazie al quale riuscirai a scorgere e apprezzare ogni singola sfumatura.

Novità molto interessanti anche per FaceTime, ovvero l’app di videochiamate proprietaria di Apple: grazie a queste AirPods di terza generazione avete la possibilità infatti di effettuare chiamate e videochiamate in qualità HD, grazie all’implementazione del codec AAC-ELD.

Le cuffie presentano poi un sensore di pressione, grazie al quale è possibile mettere in pausa e riprendere le tue canzoni, attivare Siri e quant’altro, con un controllo molto più preciso e nitido rispetto alle precedenti generazioni che presentavano il controllo touch.

Non c’è nulla di cui preoccuparsi anche al mare o eventualmente in piscina, dal momento che queste AirPods di terza generazione godono della certificazione IPX4, che permette loro di usarle anche sotto la pioggia e di resistere al sudore nel corso dei tuoi allenamenti di jogging più forsennati.

Con uno sconto del genere, perdersi queste cuffie AirPods di terza generazione sarebbe davvero un peccato imperdonabile: vi consigliamo di acquistarle il prima possibile cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità potrebbero finire da un momento all’altro senza alcun preavviso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.