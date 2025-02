Apple AirPods: le migliori cuffie sul mercato a prezzo super conveniente

Ti presentiamo gli auricolari più innovativi sul mercato che non puoi farti scappare ad un prezzo così speciale! Parliamo delle Apple AirPods Pro 2, oggi disponibili su Amazon a soli 229 euro con un mega sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Apple AirPods Pro 2: esperienza audio sempre al top

Le Apple AirPods Pro 2 si contraddistinguono, innanzitutto, per il chip H2 progettato da Apple ed il driver a bassa distorsione realizzato su misura che garantisce alti cristallini e bassi intensi, con una definizione eccezionale per quanto riguarda qualsiasi genere musicale.

Questi auricolari, tra l’altro, riescono a riprodurre il suono nel modo più adatto alla particolare forma del tuo orecchio e, grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, ti immergono in un’esperienza d’ascolto tridimensionale: in questo modo ti sentirai all’interno di un film o in prima fila ad un concerto in qualsiasi momento.

Un’altra funzionalità importante delle cuffie è la cancellazione attiva del rumore che è fino a 2 volte più efficace nel rimuovere i rumori di fondo, offrendoti un audio immersivo e coinvolgente.

Allo stesso tempo, la modalità Trasparenza consente di restare a contatto con il monto esterno, mentre se stai parlando con qualcuno vicino a te, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari.

