Apple AirPods: lo sconto gigante MENO 40 euro è musica per le vostre orecchie!

Apple AirPods (terza generazione) in super sconto! Se vi siete stufati di auricolari in ear di bassa qualità questo è il momento giusto per fare il grande salto in casa Apple. Conosciamo tutti la grande qualità dei prodotti dei ragazzi di Cupertino, ottimi in ogni settore, tanto a livello di qualità costruttiva, quanto a livello audio, come in questo caso, e software. Di conseguenza uno sconto decisamente allettante MENO 20% è assolutamente gradito! Il prezzo subisce un calo bello grosso: da 200 euro a 160 euro! Si risparmiano 40 euro, non male, vero?

Perfette! Assolutamente perfette!

Uno dei principali aggiornamenti della terza generazione di AirPods riguarda il design. Questi auricolari wireless presentano un design più ergonomico e confortevole, che si adatta perfettamente all’orecchio per una vestibilità più stabile e comoda. Il tutto a vantaggio, ovviamente, dell’uso prolungato, anche se piove o si suda parecchio, essendo certificati contro gli schizzi d’acqua.

In termini mera qualità sonora, gli auricolari AirPods di terza generazione restituiscono un audio eccellente grazie al driver dinamico personalizzato e all’equalizzatore adattivo. Possiamo godere di un suono cristallino e bilanciato, ed estremamente spaziale, in ogni situazione, sia che si stia ascoltando musica, guardando film o effettuando chiamate telefoniche. Inoltre, la tecnologia di riduzione attiva del rumore assicura un’esperienza di ascolto immersiva, isolando efficacemente i rumori esterni per concentrarsi solo sulla quello che si sta ascoltando.

Gli auricolari AirPods di terza generazione sono dotati anche di controlli touch e vocali intuitivi, per gestire facilmente la riproduzione audio, rispondere alle chiamate, attivare l’assistente vocale e molto altro con semplici tocchi o comandi vocali.

La durata della batteria ha valori da primato:

AirPods

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica (fino a 5 ore attivando l’audio spaziale personalizzato)

Fino a 4 ore di conversazione con una sola carica

AirPods con custodia di ricarica Lightning o MagSafe

Fino a 30 ore di ascolto

Fino a 20 ore di conversazione

Circa 1 ora di ascolto o di conversazione con 5 minuti di ricarica nella custodia

Impossibile rimanere “a secco” con queste AirPods. Acquisto quindi super consigliato, come si fa a dire di no a 40 euro di sconto sui migliori auricolari in ear sul mercato?

