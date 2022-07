Apple AirPods Max: la miglior qualità al prezzo più basso (rosa)

Iniziamo dicendo che questo prodotto è prettamente per un pubblico femminile o comunque per chiunque ami il rosa. Se siete amanti della musica high fidelity e siete possessori di prodotti di casa Apple, non potete farvi scappare per nessun motivo al mondo questa fantastica offerta sulle AirPods Max. Sono le cuffie Premium di casa Apple, lo si può evincere anche dal prezzo. Tuttavia, oggi sono in sconto a soli 466,50 € per il modello rosa. Quindi probabilmente, non sono proprio per tutti, ma è pur sempre uno sconto del 26%. Assurdo.

Le cuffie Premium al miglior prezzo

Se la musica è la vostra passione e non ne potete fare a meno, fidatevi queste cuffie fanno per voi. Non ci sono rivali sul mercato, per i veri appassionati del suono. Le Apple AirPods Max non solo hanno un’alta qualità costruttiva (dopotutto stiamo pur sempre parlando di un prodotto della casa della mela). Ma, sono coperte anche dalla fantastica assistenza Apple, tra le migliori al mondo, che vi farà dormire sogni tranquilli. Sono dotate di un driver dinamico progettato da Apple per un’alta fedeltà del suono. Hanno la cancellazione attiva del rumore per isolarvi letteralmente dai rumori dell’ambiente esterno.

Insomma, queste cuffie hanno un audio spaziale, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Questo vi consente un effetto surround come al cinema. Praticamente, con queste caratteristiche e questo sconto del 26% non potete farvele scappare. Il loro prezzo su Amazon è di soli 466,50 €. Concludiamo ricordandovi che acquistare su Amazon è una garanzia. Soddisfatti o rimborsati. Infatti, avrete tempo 30 giorni per decidere se effettuare il reso e recuperare i vostri soldi se non siete soddisfatti dell’acquisto. Tuttavia, noi vi possiamo garantire che non rimarrete delusi dalle nuove Apple AirPods Max. Stiamo parlando di uno sconto di circa 170 € in meno, un’offerta assurda per un prodotto del genere nuovo di casa Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.