Apple AirPods Max, le cuffie TOP DI GAMMA non più solo per POCHI (Amazon)

Gli Apple AirPods Max sono cuffie over-ear di alta qualità che offrono un’esperienza audio eccezionale. Di fatto parliamo di un prodotto di fascia alta che per questo motivo hanno di solito un prezzo corrispondente. Ma oggi questo costo si abbassa di parecchio, almeno su Amazon, considerando lo sconto del 10% che viene applicato sul prodotto sul noto sito di e-commerce, dove oggi sono in vendita a 579€. In più le spedizioni sono gratuite e sicure coi servizi Prime.

Apple AirPods Max, lusso e qualità estrema a portata di tutti

Gli AirPods Max offrono un suono di alta qualità con bassi potenti, medi chiari e acuti nitidi. Sono ottimi per l’ascolto di musica, podcast, film e molto altro. Queste cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore, che blocca efficacemente i suoni esterni indesiderati per un’esperienza d’ascolto immersiva. Gli AirPods Max presentano un design elegante e minimalista con padiglioni auricolari morbidi e confortevoli che si adattano bene all’orecchio.

La batteria degli AirPods Max offre un’ottima autonomia, permettendoti di ascoltare musica per molte ore prima di doverli ricaricare. Queste cuffie sono progettate per funzionare in modo impeccabile con dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac. Possono essere facilmente accoppiate e configurate tramite Bluetooth. Gli AirPods Max hanno controlli touch intuitivi sul padiglione auricolare per regolare il volume, riprodurre o mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate.

Puoi attivare Siri semplicemente dicendo “Ehi Siri” quando indossi gli AirPods Max per controllare il tuo dispositivo Apple con comandi vocali. Le cuffie sono dotate di una custodia per il trasporto che le protegge quando non le stai utilizzando. Questa variante di colore è elegante e si abbina bene a molti stili.

E con lo sconto del 10% che viene applicato sul prodotto su Amazon, oggi puoi trovarli in vendita a 579€. Non lasciarti ingannare dal prezzo: parliamo di cuffie top di gamma, un prodotto per così di re di lusso, che di solito costa molto dipiù, anche oltre il costo di questa offerta col 10% di sconto. Ecco perché quello in corso è un affare da non lasciarsi scappare.

