Apple AirPods Pro 2 al ribasso: occasione unica solo su eBay

Apple AirPods Pro 2: musica immersiva e design ergonomico

Le Apple AirPods Pro 2 sono auricolari wireless di ultima generazione che si caratterizzano per specifiche tecniche all’avanguardia.

La loro punta di diamante è sicuramente il potentissimo chip H2 che offre una cancellazione del rumore più avanzata e un suono che ti avvolge completamente. Nello specifico la cancellazione attiva del rumore è stata potenziata fino al doppio rispetto alla generazione precedente, mentre con la modalità Trasparenza potrai rimanere connesso all’ambiente circostante, percependo i suoni esterni importanti senza dover rimuovere gli auricolari.

Un’altra funzionalità interessante è quella di “Rilevamento conversazione” attraverso le quali le cuffie riconoscono quando stai interagendo con qualcuno e automaticamente abbassano il volume della musica per ottimizzare la qualità della conversazione.

L’autonomia non è da meno in quanto permette di avere fino a 6 ore di autonomia con una sola carica, assicurando lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. In più, la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie al controllo touch che permette di regolare il volume e di gestire le chiamate con semplici gesti.

