Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​TORNA con l'OFFERTA TOP di Primavera

Gli Apple AirPods Pro (Seconda Generazione) col nuovo ingresso per la ricarica USB-C ti offrono un’esperienza di ascolto senza pari, con prestazioni audio eccezionali e una serie di funzioni avanzate per arricchire la tua esperienza quotidiana. Sia che tu sia un appassionato di musica, podcast o chiamate in vivavoce, questi auricolari wireless ti offrono una qualità sonora straordinaria insieme a un comfort impeccabile.

Di fatto questi auricolari ti consentono di godere appieno della tua musica e delle tue chiamate in ogni situazione. Oggi le puoi acquistare su Amazon a 219€, ovvero col 22% di sconto. Le spedizioni rapide, sicure e gratuite via Prime.

Apple AirPods Pro (Seconda Generazione), che occasione

Gli AirPods Pro sono dotati di driver ottimizzati per offrire un suono coinvolgente e cristallino. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, puoi immergerti completamente nella tua musica preferita, isolandoti dai rumori esterni indesiderati. Inoltre, il suono è equilibrato e dettagliato, rendendo ogni brano un’esperienza coinvolgente.

Con la cancellazione attiva del rumore, puoi eliminare i suoni ambientali indesiderati e concentrarti sulla tua musica o sulle chiamate. Se invece hai bisogno di rimanere consapevole dell’ambiente circostante, la Modalità Trasparenza ti permette di ascoltare ciò che accade intorno a te senza dover togliere gli auricolari.

Gli AirPods Pro sono progettati per adattarsi perfettamente alle tue orecchie, grazie alle loro punte in silicone flessibile e alla forma ergonomica. Questo garantisce un comfort duraturo anche durante le lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, sono resistenti all’acqua e al sudore, perfetti per l’uso in qualsiasi situazione.

Gli AirPods Pro si connettono istantaneamente al tuo dispositivo Apple, garantendo un’esperienza senza interruzioni. Puoi passare dalla musica al telefono senza sforzo e senza dover fare alcuna configurazione complessa. Inoltre, grazie all’integrazione con Siri, puoi gestire la riproduzione, ricevere indicazioni stradali e tanto altro con un semplice comando vocale.

Il device offre poi fino a 5 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 24 ore con il case di ricarica. Il case supporta la ricarica wireless Qi, permettendoti di tenere gli auricolari sempre pronti all’uso senza dover cercare cavi. Comprali ora su Amazon a 219€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.