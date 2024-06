Apple AirPods Pro 2: gli auricolari DEL MOMENTO in SCONTO BOMBA

Ascolta la tua musica preferita come mai prima d’ora con le Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe! Oggi queste cuffiette top di gamma sono disponibili su Amazon a soli 219 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple AirPods Pro 2: audio grandioso e massima autonomia

Le Apple AirPods Pro 2 rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio grazie ad una serie di specifiche tecniche di qualità.

Sono dotate del chip Apple H2 che è progettato per spingere le eccezionali prestazioni audio ancora oltre infatti permette una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore e una maggiore autonomia.

Un driver e un amplificatore realizzati su misura restituiscono alti cristallini e bassi intensi e profondi, con una definizione eccezionale. Inoltre l’audio adattivo fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per darti sempre la migliore esperienza d’ascolto.

Questi auricolari si caratterizzano anche per una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro: questo vuol dire che potrai crearti un’isola di tranquillità quando viaggi sui mezzi pubblici o hai bisogno di concentrarti. In più la modalità “Rilevamento conversazione” dà risalto alla voce della persona con cui parli e abbassa automaticamente il volume di quello che stai ascoltando, riducendo i rumori di fondo, così puoi parlare con chi hai vicino senza dover sfilare gli auricolari.

