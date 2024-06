Apple AirPods PRO 2 in PROMO SPECIALE su eBay: ancora per POCHISSIMO!

Gli auricolari Apple di ultima generazione oggi possono essere tuoi ad un prezzo mai visto prima! Si tratta degli Apple AirPods PRO 2, al momento disponibili su eBay a soli 224 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice VACANZE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple AirPods PRO 2: audio immersivo e autonomia elevata

Gli Apple AirPods PRO 2 rappresentano un vero e proprio top di gamma del settore grazie ad una serie di specifiche tecniche di altissimo livello.

La cancellazione attiva del rumore è fino a 2 volte più efficace rispetto al modello precedente, mentre la modalità Trasparenza ti fa ascoltare il mondo intorno a te. Inoltre il nuovo audio adattivo regola in modo intelligente il controllo dei rumori ambientali così da avere la giusta percezione del mondo esterno in ogni momento.

Questi gioiellini sono dotati del nuovissimo chip H2 che, lavorando in cntemporanea con un driver e un amplificatore progettati ad hoc, ti offre acuti cristallini e bassi ricchi e profondi in eccezionale definizione. In più questo chip svolge un numero incredibile di funzioni, sfruttando algoritmi computazionali per creare una cancellazione del rumore intelligente, generare un suono tridimensionale di qualità superiore e migliorare l’autonomia.

Il microfono rivolto verso l’interno usa gli algoritmi di ottimizzazione vocale per riconoscere la tua voce e renderla più chiara, così le tue chiamate e videocall suonano sempre molto naturali. Allo stesso tempo l’autonomia è elevatissima e potrai utilizzare le cuffie per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

