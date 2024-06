Apple AirPods Pro 2 in SVENDITA FOLLE: solo per OGGI su Amazon

Gli auricolari più innovativi sul mercato oggi possono essere tuoi ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo delle Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe, al momento disponibili su Amazon a soli 219 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe: audio immersivo e massimo comfort

Le Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe si caratterizzano per il chip Apple H2 che è progettato per offrire prestazioni audio davvero eccezionali.

Sono dotate di un driver e un amplificatore realizzati su misura che restituiscono alti cristallini e bassi intensi e profondi, con una definizione eccezionale. In questo modo ogni suono è più vivido che mai e ti sentirai al centro della musica come mai prima d’ora.

Inoltre l’audio adattivo fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per darti sempre la migliore esperienza d’ascolto. In particolare la funzionalità di cancellazione del rumore è fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, così da poterti completamente isolare dai suoni esterni ogni volta che vuoi.

Allo stesso modo, la modalità “Rilevamento conversazione” dà risalto alla voce della persona con cui parli e abbassa automaticamente il volume di quello che stai ascoltando, riducendo i rumori di fondo, così puoi parlare con chi hai vicino senza dover sfilare gli auricolari.

Oggi le Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe sono disponibili su Amazon a soli 219 euro con uno sconto del 22%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.