Apple AirPods Pro 2: le cuffie top di gamma in promo speciale su Amazon (-20%)

Ti presentiamo gli auricolari più innovativi sul mercato che oggi puoi portare a casa con una spesa minima! Parliamo delle Apple AirPods Pro 2, al momento disponibili su Amazon a soli 221 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple AirPods Pro 2: audio inconfondibile e massima autonomia

Le Apple AirPods Pro 2 si contraddistinguono per l’innovativo chip H2 e per il loro driver a bassa distorsione realizzato su misura che restituisce alti cristallini e bassi intensi, con una definizione eccezionale per quanto riguarda qualsiasi genere musicale.

Una specifica davvero importante di questi auricolari è la cancellazione attiva del rumore che risulta essere fino a 2 volte più efficace nel rimuovere i rumori di fondo così da permetterti di immergerti nei tuoi brani preferiti e sentirti come al centro di un concerto.

In più, l’audio adattivo bilancia in tempo reale la cancellazione attiva del rumore mentre la modalità Trasparenza ti lascerà sentire il mondo attorno a te quando ne hai bisogno. Allo stesso tempo, se stai parlando con qualcuno vicino a te, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari per sentire e farti sentire sempre con la massima chiarezza.

Inoltre la promozione include quattro paia di cuscinetti in silicone (XS, S, M, L) che si adattano a qualsiasi orecchio e sono comodissimi da utilizzare per un’intera giornata.

