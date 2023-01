Apple AirPods Pro 2: SORPRESA Amazon, calo di prezzo IMPROVVISO (anche a rate)

Se cerchi il meglio del meglio, gli auricolari Apple AirPods Pro di seconda generazione (modello 2022) rappresentano la soluzione ideale. E oggi il prezzo non è più un problema, grazie all’ultima offerta Amazon: 257 euro per un prodotto che di listino vale 299 euro, per uno sconto immediato di 42 euro. Ma c’è dell’altro. A rendere ancora più allettante la promozione è la possibilità di scegliere il pagamento in cinque comode rate mensili a interessi zero: seleziona l’opzione a rate per pagare oggi soltanto 51 euro, per poi saldare entro maggio i restanti 200 euro.

L’ultimo modello di AirPods Pro di seconda generazione

Alla prima versione degli AirPods Pro si deve l’effetto true wireless nel mondo degli auricolari. Ora con la seconda versione, Apple si presenta con quelli che sono i migliori auricolari del momento. Avrai sicuramente letto un po’ ovunque la cancellazione del rumore integrata nella maggior parte degli auricolari oggi in circolazione, qualunque sia la loro fascia di prezzo. Ecco, nessun auricolare oggi può anche solo avvicinarsi alla cancellazione del rumore offerta dagli AirPods Pro 2 della casa di Cupertino.

Tra le novità più significative della seconda generazione c’è anche l’aggiunta del sensore tattile per il controllo del volume. No, non si tratta di una novità assoluta nel mercato degli auricolari, ma come spesso accade è con Apple che questa funzione acquista una maturità mai raggiunta prima.

Un altro salto generazionale è quello compiuto sul fronte dell’autonomia. I nuovi AirPods Pro 2 durano due ore in più: in concreto ciò significa che li puoi usare ininterrottamente per sei ore con la cancellazione del rumore attiva senza preoccuparti di dover cercare una presa elettrica.

Prendi al volo l’offerta di Amazon per risparmiare oltre 40 euro sulla seconda versione di Apple AirPods Pro. Puoi pagarli anche a rate a interessi zero.

