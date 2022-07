Apple AirPods Pro: prezzo FOLLE su Amazon

Ecco per tuti gli amanti di casa Apple, le cuffie in-ear premium AirPods Pro, ad un prezzo folle su Amazon. Sono scontate del 26%, quindi 72 euro in meno rispetto al prezzo originale e le potete acquistare a soli 207,00 €. Stiamo parlando delle cuffiette top di gamma di casa della mela. La massima qualità, oggi al massimo sconto.

AirPods Pro in super offerta

Le AirPods Pro hanno la cancellazione attiva del rumore per isolarvi dai rumori esterni e immergervi completamente nella musica. Inoltre, c’è la modalità trasparenza per sentire il mondo intorno a voi. Queste cuffie hanno davvero un audio spaziale, con rilevamento dinamico della posizione della testa, che consente un suono tridimensionale simile all’effetto surround al cinema. La EQ adattiva invece, calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio, grazie a cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie diverse, per garantire il massimo comfort. Sono dotate anche del sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate oppure riagganciare. Davvero praticissime. Le AirPods Pro sono certificate per resistere a sudore e acqua. Quindi non dovete temere di usarle mentre correte sotto alla pioggia per esempio. La batteria ben ottimizzata, consente oltre 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica. Essendo un prodotto Apple, c’è l’attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”. Il setup è semplicissimo, infatti gli auricolari capiscono quando li indossate e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza coinvolgente.

Tutte queste caratteristiche da top di gamma non vi hanno ancora convinto? Allora vi ribadisco che il prezzo adesso è super scontato a soli 207,00€ su Amazon. Questo significa poter acquistare la qualità premium di un prodotto Apple ad un prezzo follemente basso. Inoltre, vi ricordiamo che l’assistenza Apple è tra le migliori che esistano al mondo. Con loro siete davvero in una botte di ferro.

