Apple AirPods PRO: seconda generazione in SCONTONE, approfittane

Se stavi aspettando la giusta occasione per acquistare le tanto volute e famigerate Apple AirPods Pro di seconda generazione, questo è il momento giusto per te.

Pensa che sono andate in sconto proprio su Amazon quindi sei sicuro di acquistare un prodotto originale. Con un bel ribasso del 18% il prezzo cala di circa cinquanta euro. Spesa finale di appena 244,00€. Aggiungile immediatamente al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Apple AirPods Pro: la seconda generazione ti stupisce

La punte in silicone non sono per tutti, ma se tu ti trovi bene, questo è senza ombra di dubbio il modello di AirPods che fa al caso tuo. Pensa che puoi indossarle per ore e ore senza mai provare fastidio e rimangono stabilissime nonostante le loro dimensioni minime.

Eccezionali da abbinare a un prodotto Apple, ti faccio sapere che puoi utilizzarle anche con altri marchi. Dopotutto si connettono via Bluetooth quindi vai tranquillo.

Cancellazione le rumore più efficace dei modelli passati, microfoni di prima qualità e modalità trasparenza a portata di mano. Praticamente senti ciò che vuoi quando vuoi.

In più non ci dimentichiamo l’audio spaziale che è un pro sotto tutti i punti di vista. In questo modo il suono è sempre indirizzato al meglio.

Ti faccio sapere che non mancano all’appello i controlli touch e delle punte in silicone di diverse misure in confezione. In più la custodia la puoi ricaricare anche via MagSafe.

E se proprio tutto questo non ti basta, concludo col dirti che sono resistenti ad acqua e sudore.

Non perdere tempo e approfitta subito del ribasso del 18% e acquista immediatamente su Amazon le tue Apple AirPods Pro a soli 244€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.