Apple AirPods (terza generazione) in promo su Amazon: sconto del 20% se le acquisti adesso

Gli Apple AirPods di 3a generazione risultano essere ancora i migliori auricolari in circolazione in quanto a prestazioni e funzionalità. Resistenti all’acqua, hanno una custodia di ricarica MagSafe e presentano funzionalità software avanzate.In offerta ora su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 159,90€ invece di 159,90€.

Goditi un’esperienza cinematografica completamente coinvolgente grazie all’audio spaziale dei nuovi AirPods, puoi sfruttare anche l’audio HD durante le chiamate FaceTime. Naturalmente, la maggior parte di queste funzionalità sono limitate all’hardware Apple.

Su iOS 15.1, gli Apple AirPods (3a generazione) portano l’audio spaziale a nuovi livelli. Oltre al suono surround per i brani mixati in Dolby Atmos in Apple Music, gli auricolari ora possono convertire qualsiasi sorgente audio in suono surround tramite la funzione Spatialize Stereo.

Tuttavia, c’è un caso in cui l’effetto Spatialize Stereo è particolarmente utile: la musica che è stata mixata solo in mono. L’attivazione dell’effetto Spatialize Stereo consente di ascoltare queste tracce per la prima volta in stereo.

Oltre a Spatialize Stereo c’è la possibilità di utilizzare un altro effetto surround che Apple chiama Head Tracked, che utilizza gli accelerometri integrati per tracciare il movimento della testa. Gira la testa a sinistra e gli AirPods spostano l’audio sull’auricolare destro. In sostanza, crea un palcoscenico virtuale di fronte a te, rendendo l’esperienza di ascolto molto più vicina all’essere presenti a un’effettiva esibizione dal vivo. Possiedono anche un sensore di pressione per il controllo della musica: in questo modo si potrà rispondere alle chiamate e riagganciare con un semplice tocco. Sono anche resistenti a sudore e acqua e possono rimanere accese fino a 6 ore con una sola carica.

In promo ora su Amazon grazie allo sconto del 20%. Ricordati che sei diventi cliente Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.