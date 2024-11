Apple AirTag: confezione da 4 mai stata ad un prezzo così basso (-31%)

Gli smemorati in ascolto non possono assolutamente farsi scappare questa super promozione appena lanciata da Amazon in occasione della Settimana del Black Friday! Oggi la confezione da 4 Apple AirTag è disponibile al suo prezzo minimo storico di soli 88 euro con un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando letterlamente a ruba!

Apple AirTag: come funziona il localizzatore Bluetooth top di gamma

L’Apple AirTag è il localizzatore Bluetooth per eccellenza, capace di monitorare la posizione di qualsiasi oggetto personale.

La modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto si configura in un attimo: basta un veloce tap e il tracker si collegherà all’iPhone o all’iPad in pochissimi secondi. Successivamente, sfruttando l’app Dov’è, potrai tenere d’occhio e in tal caso rintracciare qualsiasi oggetto, che si tratti di chiavi, smartphone, borse e così via.

Un’altra specifica davvero comoda è la tecnologia Ultra Wideband che, attraverso la funzionalità “Posizione precisa”, ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag così da non perdere mai di vista nulla. In più, è possibile localizzare il tracker anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Allo stesso tempo, utilizzando la modalità Smarrito, puoi ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è per un monitoraggio sempre ottimale.

