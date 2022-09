Apple AirTag: di nuovo in offerta su Amazon, correte

Apple ogni anno presenta diverse novità da integrare nel proprio ecosistema, per offrire sempre più servizi ai propri clienti. Una novità dell’anno scorso sono gli Apple AirTag, dei dispositivi di geolocalizzazione da poter monitorare tramite app. Il prezzo di questi accessori tech non è esattamente basso, ma dopotutto stiamo parlando di prodotti Apple, quindi bisogna tenere in considerazione la qualità di costruzione, l’affidabilità e l’assistenza, che come diciamo sempre, è tra le migliori al mondo. Questi localizzatori Apple AirTag sono in offerta su Amazon a soli 30,99 €, uno sconto dell’11% che se anche non è molto grosso è pur sempre interessante per questi dispositivi che sono difficili da trovare in offerta.

AirTag: a cosa servono e come funzionano

Se non conoscete ancora gli Apple AirTag e quindi a cosa servono, vi spieghiamo noi perché sono degli accessori molto utili nella vita di tutti i giorni:

Vi consentono di tenere d’occhio e ritrovare le vostre cose nell’app Dov’è, la stessa che già usate per localizzare i vostri dispositivi e i vostri amici o familiari;

Gli AirTag si configurano in un attimo: un tap e si collegano al vostro iPhone o iPad;

Se dovete ritrovare un oggetto, potete far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri;

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” vi guida al punto esatto in cui si trova il vostro AirTag, però non funziona con tutti i modelli di iPhone;

POtete localizzare il vostro AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete ‘Dov’è’;

Le Apple AirTag sono utili in molte occasioni e grazie all’offerta presente oggi su Amazon, potete acquistarne diversi da poter collegare al vostro mazzo di chiavi, sotto al telaio della vostra moto, o per qualsiasi altro utilizzo vi venga in mente. Correte prima che questa offerta termini, lo potete acquistare a soli 30,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.