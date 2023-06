Apple AirTag finalmente ritorna in offerta su Amazon, approfitta ora dello sconto del 15%

L’ Apple AirTag è un elegante disco dal diametro di poco più di 3 centimetri che può essere inserito nel portafoglio o usato come portachiavi. Ovunque vada l’AirTag, puoi utilizzare l’app “Dov’è” di Apple per trovarlo. Quando si trova nelle vicinanze, puoi fare in modo che riproduca un suono attraverso l’altoparlante integrato. Acquistalo su Amazon a soli 33,00€ invece di 39,00€.

Se possiedi un iPhone 11 o superiore, la sua tecnologia Ultra Wideband ti consentirà di sfruttare la funzione Precision Finding che ti aiuterà a individuare la posizione esatta del dispositivo. Vedrai una grande freccia sullo schermo che punterà nella direzione dell’AirTag, insieme alla distanza esatta da te. La notifica della sua posizione può essere inviata anche all’ Apple Watch.

Se il tuo AirTag è lontano da te, non preoccuparti. Attraverso la rete di dispositivi Find My di Apple, puoi comunque monitorare la sua posizione. Funziona inviando un segnale Bluetooth che viene captato da qualsiasi dispositivo dotato di Find My nelle vicinanze.

Ciò significa che tutti i dispositivi Apple compatibili possono aiutarti a trovare i tuoi effetti personali. Se il dispositivo di qualcuno lo rileva, la posizione del tuo AirTag viene inviata a iCloud e la vedrai sulla mappa nell’app Dov’è. L’intero processo è sia anonimo che crittografato.

Quando attivi la modalità smarrimento, puoi ricevere notifiche sull’ ultima posizione ricevuta attraverso la rete Find My. Inoltre avrai anche la possibilità di far visualizzare le tue informazioni personali anche a chi non ha un prodotto Apple, basterà uno smartphone dotato di NFC.

Acquista questo prodotto su Amazon approfittando ora dello sconto speciale del 15% e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

