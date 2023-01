Apple AirTag: MEGA CONFEZIONE da 4 in sconto di 30€ (Amazon)

Sei una persona sbadata, a cui ripetono spesso di avere la testa tra le nuvole? Per quest’anno prova a smentire amici, parenti, eccetera dimostrandogli che si stanno sbagliando. Come? Assicurandoti gli Apple AirTag, con cui non perderai più di vista i tuoi oggetti più importanti, dalle chiavi di casa al telefono, dal portafoglio al portachiavi della macchina. In queste ore su Amazon la maxi confezione da 4 è in offerta a soli 99 euro, grazie allo sconto del 23% (-30 euro) applicato a sorpresa nella prima parte di giornata.

Sul sito ufficiale un AirTag costa 39 euro, mentre una confezione da 4 129 euro. Come al solito, se sei alla ricerca di sconti su prodotti Apple, Amazon è il posto giusto.

Con Apple AirTag “perdi il vizio di perdere le cose”

Lo slogan di Apple per gli AirTag recita più o meno così: “Perdi il vizio di perdere le cose”. Ed è proprio ciò che il nuovo dispositivo della casa di Cupertino promette di fare: ti basterà agganciare uno dei quattro AirTag a uno dei tuoi oggetti più cari per sapere sempre dove sono, grazie alla localizzazione in tempo reale offerta dall’app Dov’è.

Aggancia un Apple AirTag alle chiavi di casa, un altro invece alla bici, un altro ancora a uno zaino: con l’app Dov’è sai sempre dove sono, a quanta distanza si trovano, ecc. Sempre tramite l’app puoi anche far suonare l’altoparlante integrato nel dispositivo, in modo da trovarlo in mezzo alla confusione dentro casa. E se non ti va di aprire l’app, puoi anche chiedere aiuto a Siri con un semplice comando vocale: “Ehi Siri, trovami il portafoglio”.

Cogli al volo l’ultima offerta Amazon per acquistare una confezione di Apple AirTag da 4 a soli 99 euro invece di 129 (prezzo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.