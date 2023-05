Apple AirTag, ne compri 4 e ne paghi 3! Solo su Amazon!

Vi perdete le cose? Le appoggiate da qualche parte e subito dopo vi dimenticate dove le avete lasciate? Apple ha la soluzione fatta apposta per risolvere questo problema, ovvero Air Tag. Il piccolo tracker è offerto su Amazon in formato convenienza, 4 tracker al prezzo di 3 praticamente, visto lo sconto top del 23%! Taglio di prezzo spettacolare, 99 euro invece che 129! Mettete subito i tracker nel carrello, e non vi perderete mai più le cose in giro!

Ti perdi le cose? Ci pensa Apple!

Apple Air Tag è molto semplice da usare, si collega tramite Bluetooth col dispositivo scelto ed il gioco è fatto. Se si è utenti Apple possiamo trovare Apple Air Tag con un diretto Ehi Siri, trovami le chiavi ad esempio, oppure potrete semplicemente controllare il pannello Oggetti dall’app Dov’è per far suonare l’Air Tag stesso. La cosa spettacolare è che funziona anche con i dispositivi Android attivando la funzione NFC per cercarlo. Davvero eccezionale il fatto che non funzioni solo sui dispositivi della casa di Cupertino, cosa non scontata affatto e che rende Apple Air Tag dei dispositivi realmente universali.

Apple Air Tag funziona nei limiti del protocollo Bluetooth di rilevamento. La distanza massima all’aperto è di circa otto metri, mentre al chiuso si guadagna qualche metro in più visto che il segnale perde meno potenza. Sembrano pochi metri, ma se siete quelle persone in cui il divano di casa si mangia ogni cosa che ha la sfortuna di cadere tra le sue spire è davvero la soluzione perfetta!

Se vi perdete le chiavi un giorno sì e l’altro pure o appoggiate il portafoglio ogni giorno in un posto diverso è il tracker che vi cambierà la vita! Col vantaggio poi di essere anche resistente all’acqua in quanto certificato IP67: trenta minuti massimo in acque profonde un metro. Niente lunghe nuotate al mare o in piscina, ma se vi cade nel lavandino mentre lavate i piatti il tracker è salvo!

Quattro tracker al prezzo di tre, che offerta Amazon oggi!

Comprateli ora prima che questo sconto spettacolare termini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.