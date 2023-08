Apple AirTag TORNANO finalmente in offerta su Amazon: occasionissima

Se hai lasciato qualcosa in un posto lontano, per esempio al parco o in palestra, puoi comunque localizzare il tuo AirTag usando la rete Dov’è: è formata da centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, ed è un sistema progettato per tenere la tua privacy sempre al sicuro. AirTag è infatti progettato per scoraggiare tracciamenti indesiderati. Se l’AirTag di un’altra persona finisce per sbaglio tra le tue cose, il tuo iPhone si accorge che si sta spostando con te e ti avvisa. Dopo un po’, se non l’hai ancora trovato, l’AirTag inizierà a suonare per farsi sentire.

Le Apple AirTag sono quindi utili in molte occasioni e grazie all’offerta di oggi su Amazon, volendo potete acquistarne diversi così da poter fare scorta e magari collegarle al vostro mazzo di chiavi, alla bici o all’iPhone, giusto per fare alcuni esempi. Ma fate in fretta prima che questa offerta termini: la potete trovare qui dove potete acquistare un AirTag a soli 29€.