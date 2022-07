Apple alimentatore duo MagSafe: super sconto su Amazon (-36%)

L’alimentatore Apple duo MagSafe non è conosciuto da tanta gente. Scommettiamo che dopo questo articolo lo vorrete acquistare tutti. Stiamo parlando di un alimentatore wireless a due vie potente e compatto. Oggi sta in super offerta su Amazon a soli 94,90 €. Stiamo parlando di uno sconto pari al 36%. Mi raccomando, affrettatevi prima che esauriscano tutte le scorte. Con questo prezzo siamo sicuri che andrà a ruba.

Questo è un accessorio obbligatorio a questo prezzo

L’alimentatore duo MagSafe vi consente di ricaricare contemporaneamente i modelli compatibili di iPhone e Apple Watch, la custodia di ricarica wireless per AirPods e altri dispositivi certificati Qi. In quanto un caricatore wireless, per poter ricaricare i vostri dispositivi principali vi basterà semplicemente appoggiarli su di esso. Inoltre, è stato disegnato e progettato per far si che ripiega comodamente, così potete portarlo sempre con voi, comodissimo.

I prodotti Apple compatibili con questo dispositivo, sono i seguenti:

Compatibilità iPhone : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhon 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus;

: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhon 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus; Compatibilità Apple Watch : Series 7, Series 6, Series 5, Series 4, Series 3, Series 2, Series 1, prima generazione;

: Series 7, Series 6, Series 5, Series 4, Series 3, Series 2, Series 1, prima generazione; Compatibilità AirPods: AirPods Pro, AirPods con custodia di ricarica wireless (seconda generazione), Custodia di ricarica wireless per AirPods;

Il suo design minimal e compatto lo rende perfetto per essere trasportato ovunque. In questo modo siete sicuri che potrete sempre ricaricare i vostri dispositivi principali. Approfittate di questo fantastico sconto su Amazon. Potete acquistare l’alimentatore duo MagSafe a soli 94,90 €. Quindi stiamo parlando di un risparmio superiore ai 50 euro. Inoltre, vi ricordiamo della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Se acquistate un qualsiasi prodotto dal noto e-commerce, avrete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso ed essere rimborsati. Ma siamo sicuri che questo non accadrà con il duo MagSafe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.