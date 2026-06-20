Apple blocca quasi tutti gli indirizzi email privati: cosa cambia per la sicurezza degli utenti?

Una scelta che, pur non eliminando il servizio, cambia profondamente il modo in cui questi indirizzi vengono riconosciuti dai siti e dalle app.

Il cambiamento riguarda soprattutto il dominio utilizzato per generare gli alias, che non sarà più lo stesso di prima ma verrà sostituito da una nuova struttura più facilmente identificabile dai servizi online.

Fino a oggi, uno dei punti di forza del sistema Apple era la capacità di creare email temporanee che apparivano simili a normali indirizzi del servizio iCloud. Questo rendeva difficile per siti e piattaforme capire se l’utente stesse utilizzando una casella reale o un alias.

Con la nuova impostazione, gli indirizzi generati diventano invece più riconoscibili e classificabili automaticamente. In pratica, le piattaforme possono distinguere più facilmente chi utilizza un’email “intermedia” rispetto a un account personale tradizionale.

Questo elemento cambia l’equilibrio del sistema: da una protezione basata sull’ambiguità si passa a una protezione più trasparente ma anche più identificabile.

Come funziona il sistema di inoltro

La funzione resta comunque attiva e continua a svolgere la stessa operazione di base: creare un indirizzo alternativo che inoltra automaticamente i messaggi verso la casella principale dell’utente.

L’obiettivo rimane quello di evitare la diffusione dell’email reale durante registrazioni a servizi, iscrizioni a siti o acquisti online, riducendo così spam e tracciamento commerciale.

Apple mantiene però un collegamento interno tra alias e account reale, necessario per garantire il funzionamento del servizio.

Il cambiamento potrebbe avere conseguenze pratiche soprattutto per i servizi digitali che utilizzano sistemi automatici di controllo sugli indirizzi email.

Alcune piattaforme potrebbero iniziare a riconoscere e filtrare più facilmente gli alias, trattandoli in modo diverso rispetto alle email tradizionali. Questo potrebbe influire, ad esempio, su registrazioni, prove gratuite o sistemi antifrode.

Non si tratta di un blocco del servizio, ma di una maggiore leggibilità tecnica degli indirizzi generati.

Privacy e anonimato: due concetti diversi

Uno degli aspetti più importanti da chiarire è che questo tipo di funzione non ha mai garantito anonimato completo. Serve piuttosto a limitare la diffusione del proprio indirizzo reale verso soggetti esterni.

Apple, infatti, conserva sempre la possibilità di collegare ogni alias all’account originale, elemento necessario per la gestione tecnica e per eventuali richieste legali.

Per chi utilizza già il sistema, nella pratica non cambia nulla: gli alias già creati continueranno a funzionare. Le novità riguarderanno soprattutto i nuovi indirizzi generati, che avranno una struttura diversa e più facilmente riconoscibile dai servizi online.

L’impatto reale dipenderà da come le piattaforme decideranno di gestire questi indirizzi: alcune potrebbero ignorarli senza differenze, altre potrebbero limitarne l’uso in specifici contesti.

La mossa di Apple segna un passaggio importante nel rapporto tra privacy e identificabilità online. Da un lato continua la protezione dell’email reale, dall’altro aumenta la possibilità per i servizi digitali di riconoscere il tipo di indirizzo utilizzato.

Un equilibrio delicato che potrebbe influenzare il modo in cui verranno progettati, in futuro, molti sistemi di registrazione e autenticazione online.