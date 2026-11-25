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Se hai mai provato a installare Chrome o Firefox sul tuo iPhone pensando di usare davvero un motore di ricerca alternativo, probabilmente non sai che stavi comunque usando Safari sotto mentite spoglie. Le apple browser restrictions iOS sono al centro di una nuova pressione regolatoria europea: a novembre 2026, una coalizione che rappresenta fino a 55.000 aziende europee ha scritto direttamente alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendo un intervento formale contro le pratiche di Apple in materia di browser su iPhone e iPad. Bruxelles, insomma, non guarda dall’altra parte.

Il problema: tutti i browser su iOS usano il motore di Apple

Il punto tecnico è semplice ma spesso frainteso. Su iOS, qualsiasi browser tu scelga — Chrome, Firefox, Edge, Brave — è obbligato a usare WebKit, il motore di rendering sviluppato da Apple e alla base di Safari. In condizioni normali, Chrome utilizza Blink e Firefox usa Gecko: due motori distinti, con caratteristiche proprie in termini di prestazioni, compatibilità e funzionalità. Apple, però, non consente loro di usare i propri motori su iOS.

In pratica significa che quando apri Firefox su iPhone, stai navigando con la tecnologia di Apple, non con quella di Mozilla. Le differenze non sono solo filosofiche: riguardano il supporto a certi standard web, la velocità di esecuzione di applicazioni complesse e la capacità degli sviluppatori di offrire esperienze coerenti su tutte le piattaforme.

Il Digital Markets Act e le promesse mancate

Con l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), il regolamento europeo sui mercati digitali pensato proprio per arginare il potere dei grandi gatekeeper tecnologici, Apple è stata costretta ad aprire qualcosa. A partire da iOS 17.4, Apple ha cominciato a consentire motori di browser alternativi nell’Unione Europea. Una concessione storica, almeno sulla carta.

→ Leggi anche: 55mila imprese europee contro Apple: la guerra dei browser si allarga

Il problema, secondo la coalizione organizzata da Open Web Advocacy, è che nella pratica non è cambiato quasi nulla. L’organizzazione sottolinea che, a più di due anni dall’obbligo di conformità al DMA, nessun produttore di browser è riuscito a migrare i propri utenti europei esistenti dal motore WebKit di Apple al proprio. Le condizioni imposte da Apple renderebbero il passaggio tecnicamente e commercialmente impraticabile, anche se i dettagli specifici di tali condizioni non sono stati resi pubblici in modo esaustivo.

La coalizione, che include nomi come Mozilla e Shopify, ha formalizzato queste preoccupazioni in una lettera aperta indirizzata alla presidente von der Leyen, chiedendo alla Commissione di intervenire con strumenti più incisivi.

Cosa prevede il DMA e quali sanzioni rischia Apple

Il Digital Markets Act è stato concepito proprio per situazioni come questa. L’articolo 6 del regolamento impone ai gatekeeper — le grandi piattaforme designate come tali dalla Commissione — di garantire l’interoperabilità e di non favorire i propri servizi a scapito di quelli concorrenti. Apple è designata come gatekeeper per iOS e per l’App Store.

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Le sanzioni previste in caso di non conformità sono tutt’altro che simboliche: possono arrivare fino al 10% del fatturato globale annuo di Apple. Considerando i numeri dell’azienda di Cupertino, si tratta di cifre nell’ordine delle decine di miliardi di dollari. Non sorprende, quindi, che Apple abbia già avviato un sistema formale per raccogliere richieste di interoperabilità dei browser, in risposta alla pressione regolatoria europea. Un passo, ma che secondo i critici resta insufficiente.

→ Leggi anche: Firefox vs Apple: perché su iPhone siamo costretti a usare WebKit (e cosa significa per te)

Perché la questione riguarda anche gli sviluppatori e i consumatori

Le apple browser restrictions iOS non sono solo un problema tra aziende tecnologiche e regolatori. Hanno conseguenze dirette su chi sviluppa applicazioni web e su chi le usa ogni giorno.

Per gli sviluppatori: non poter testare e ottimizzare le proprie app web su motori diversi da WebKit significa non poter garantire la stessa esperienza agli utenti iPhone rispetto a quelli Android. Funzionalità avanzate supportate da Blink o Gecko potrebbero semplicemente non funzionare su iOS.

non poter testare e ottimizzare le proprie app web su motori diversi da WebKit significa non poter garantire la stessa esperienza agli utenti iPhone rispetto a quelli Android. Funzionalità avanzate supportate da Blink o Gecko potrebbero semplicemente non funzionare su iOS. Per i consumatori: la scelta di un browser diverso da Safari su iPhone è in larga misura illusoria. Si cambia l’interfaccia, non il motore che elabora le pagine web.

la scelta di un browser diverso da Safari su iPhone è in larga misura illusoria. Si cambia l’interfaccia, non il motore che elabora le pagine web. Per il mercato: la concorrenza tra motori browser è uno dei principali incentivi all’innovazione nel web. Se tutti i browser su iOS usano WebKit, Apple mantiene un controllo de facto sullo sviluppo del web mobile.

Open Web Advocacy ha documentato questa situazione in dettaglio, evidenziando come il ban di fatto sui motori alternativi persista anche sotto il regime del DMA, come riportato sul blog ufficiale dell’organizzazione.

Cosa succede adesso a novembre 2026

Il 25 novembre 2026, la vicenda è tornata al centro del dibattito pubblico con la notizia rilanciata anche da macitynet.it sul caso dei browser bloccati e sull’azione di Bruxelles. La Commissione europea si trova ora sotto pressione diretta da parte di una coalizione di decine di migliaia di imprese europee, con nomi di peso come Mozilla e Shopify che firmano la lettera a von der Leyen.

La situazione è ancora in evoluzione: non è chiaro se la Commissione abbia già avviato un procedimento formale o si trovi ancora in una fase preliminare di valutazione. Quello che è certo è che il tema delle apple browser restrictions iOS è diventato uno dei dossier più caldi nel rapporto tra Big Tech e regolatori europei. Apple ha risposto con aperture parziali — il sistema di richieste per l’interoperabilità ne è un esempio — ma per la coalizione non è abbastanza.

Vale la pena tenerlo d’occhio, soprattutto se sei uno sviluppatore web o semplicemente un utente iPhone che ha sempre pensato di poter scegliere liberamente il proprio browser. Nei prossimi mesi, la risposta della Commissione — e l’eventuale avvio di un procedimento formale — dirà molto su quanto il DMA riesca davvero a cambiare le regole del gioco nel mercato mobile europeo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.