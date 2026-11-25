Immagine generata con AI

Se hai un iPhone e hai mai provato a scaricare un browser diverso da Safari, sai già che qualcosa non torna. In Europa, questa sensazione si è trasformata in una battaglia formale: una coalizione che rappresenta fino a 55.000 imprese e organizzazioni dell’Unione Europea ha scritto direttamente alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiedendo un intervento concreto contro le politiche di Apple in materia di browser. Il tema delle apple browser restrizioni europa è arrivato a un punto di svolta difficile da ignorare.

Chi c’è dietro la coalizione e cosa chiedono

La lettera aperta è stata organizzata da Open Web Advocacy, un gruppo che da anni si batte per un web più aperto e accessibile. Ma questa volta non si tratta di una piccola voce isolata. Tra i firmatari ci sono nomi che pesano: Mozilla, il creatore di Firefox; Shopify, la piattaforma di e-commerce usata da milioni di venditori; Vivaldi, il browser indipendente molto amato dagli utenti avanzati; Vercel, infrastruttura web di riferimento per sviluppatori; Y Combinator, la più celebre acceleratrice di startup al mondo.

Accanto ai giganti tech ci sono anche realtà istituzionali europee: la European DIGITAL SME Alliance, che rappresenta le piccole e medie imprese digitali del continente, il European Publishers Council, News Media Europe e European Digital Rights. Un fronte trasversale, che unisce startup, editori, attivisti e grandi aziende su un obiettivo comune.

La richiesta è chiara: la Commissione Europea deve intervenire con misure di enforcement contro Apple per le restrizioni che ancora oggi limitano la vera concorrenza tra browser su iPhone.

Il nodo tecnico: WebKit e la libertà solo sulla carta

Per capire il problema, bisogna fare un passo indietro. Fino a pochi anni fa, Apple imponeva a tutti i browser presenti sull’App Store di usare WebKit, il proprio motore di rendering — cioè il “motore” che trasforma il codice di un sito web in quello che vedi sullo schermo. In pratica, Firefox su iPhone non era davvero Firefox: usava lo stesso motore di Safari, con una diversa interfaccia grafica sopra.

→ Leggi anche: Firefox vs Apple: perché su iPhone siamo costretti a usare WebKit (e cosa significa per te)

Con l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), la legge europea sui mercati digitali pensata per limitare il potere dei grandi gatekeeper tecnologici, Apple ha dovuto fare un passo indietro. A partire da iOS 17.4, ha ufficialmente permesso l’uso di motori alternativi a WebKit per i browser distribuiti nell’Unione Europea. Sembrava una vittoria.

Ma la coalizione dice che quella vittoria è rimasta sulla carta. Nessun produttore di browser è riuscito a migrare i propri utenti europei esistenti dal motore WebKit al proprio motore nativo, e questo a distanza di oltre due anni e mezzo dalla scadenza fissata per la conformità di Apple al DMA. In pratica, chi aveva già installato Firefox o Chrome su iPhone prima di iOS 17.4 continua a usare WebKit senza saperlo, e passare al motore alternativo non è un processo automatico né semplice.

Perché le apple browser restrizioni europa continuano a fare danni

Il problema non è solo tecnico. Ha conseguenze pratiche su chi sviluppa siti web, su chi vende online e su chi legge notizie da smartphone.

Ogni motore di browser ha caratteristiche diverse: supporta funzionalità diverse, gestisce la privacy in modo diverso, ottimizza le prestazioni in modo diverso. Se tutti i browser su iPhone usano WebKit, gli sviluppatori web sono costretti a ottimizzare i loro prodotti per un solo motore — quello di Apple. Questo significa che Apple, di fatto, decide ancora quali funzionalità web esistono e quali no su miliardi di dispositivi.

Immagine generata con AI

Per le PMI : non possono sfruttare funzionalità web avanzate supportate solo da altri motori, limitando le loro app e i loro servizi.

: non possono sfruttare funzionalità web avanzate supportate solo da altri motori, limitando le loro app e i loro servizi. Per gli editori : le tecnologie di distribuzione dei contenuti e di monetizzazione dipendono da capacità che WebKit può non supportare o supportare in modo diverso.

: le tecnologie di distribuzione dei contenuti e di monetizzazione dipendono da capacità che WebKit può non supportare o supportare in modo diverso. Per gli utenti: la scelta di un browser diverso da Safari resta in gran parte illusoria, perché il motore sottostante è lo stesso.

La coalizione sostiene che le modifiche introdotte da Apple in risposta al DMA non hanno prodotto una vera concorrenza tra browser. E su questo punto, i numeri parlano chiaro: due anni e mezzo dopo la scadenza, zero browser hanno completato la transizione al proprio motore per gli utenti EU già esistenti.

→ Leggi anche: Apple in tribunale per la riparabilità: cosa rischia con le riparazioni complicate

Cosa può fare la Commissione Europea adesso

La lettera aperta indirizzata a Ursula von der Leyen chiede alla Commissione di usare i poteri di enforcement previsti dal DMA per costringere Apple a garantire una vera interoperabilità. Il DMA prevede sanzioni significative per i gatekeeper che non rispettano gli obblighi: fino al 10% del fatturato globale annuo, una cifra che per Apple si tradurrebbe in decine di miliardi di euro.

La pressione politica e istituzionale è quindi molto alta. La coalizione non chiede solo un cambio di regole: chiede che le regole già esistenti vengano fatte rispettare. È una distinzione importante, perché sposta il peso dell’azione sulla Commissione, che ha già gli strumenti per agire.

Per approfondire il testo del Digital Markets Act e gli obblighi specifici per i gatekeeper, puoi consultare direttamente il portale ufficiale della Commissione Europea dedicato al DMA.

Cosa cambia per chi ha un iPhone in Europa

Nel breve termine, probabilmente nulla di immediato per l’utente finale. Ma se la Commissione Europea dovesse aprire un procedimento formale contro Apple — o imporre misure correttive — le conseguenze potrebbero essere molto concrete: browser davvero diversi su iPhone, con motori propri, prestazioni diverse e funzionalità che oggi non esistono su iOS.

Vale la pena monitorare questa vicenda da vicino. Le apple browser restrizioni europa non riguardano solo gli sviluppatori o le grandi aziende: riguardano chiunque usi un iPhone per navigare, fare acquisti o leggere notizie. E con 55.000 organizzazioni che spingono nella stessa direzione, il margine di manovra di Apple si sta assottigliando. Tieni d’occhio i prossimi sviluppi dalla Commissione: potrebbero cambiare il modo in cui usi il tuo telefono ogni giorno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.