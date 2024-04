Apple Days: 10 offerte Apple e Beats in sconto FINO AL 32%

Attenzione appassionati di tecnologia e amanti del marchio Apple! Se state cercando l’occasione perfetta per mettere le mani sui migliori prodotti Apple e Beats senza spendere una fortuna, siete nel posto giusto al momento giusto. Amazon ha appena lanciato una serie di offerte straordinarie che vi lasceranno a bocca aperta: sono ufficialmente cominciati gli Apple Days. Stiamo parlando di sconti fino al 33% su una selezione di auricolari, cuffie e smartwatch dei brand più desiderati al mondo. Che siate in cerca di un upgrade per il vostro setup audio o di un compagno smart per il vostro polso, queste offerte sono troppo ghiotte per lasciarsele sfuggire. Quindi, prepara il tuo click e immergiti in un mare di affari tech imperdibili!

Beats Studio Buds + (2023) – Auricolari true wireless

I nuovissimi Beats Studio Buds + (2023) sono auricolari true wireless che alzano l’asticella in termini di qualità audio e funzionalità. Con una cancellazione del rumore avanzata, una compatibilità migliorata con dispositivi Apple e Android e l’audio spaziale per un’esperienza d’ascolto immersiva, questi auricolari sono un must-have per ogni appassionato di musica. E con uno sconto del 30%, puoi portarli a casa a soli 139,99€. Un affare da cogliere al volo!

Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless

Le Beats Studio Pro sono cuffie Bluetooth wireless che combinano stile e sostanza. Con la cancellazione del rumore, l’audio spaziale personalizzato e l’audio lossless tramite USB-C, queste cuffie offrono un’esperienza d’ascolto senza compromessi. E grazie alla compatibilità con dispositivi Apple e Android, puoi goderti il tuo audio preferito ovunque tu sia. Con uno sconto del 27%, le Beats Studio Pro possono essere tue a soli 291€. Un investimento in qualità audio che non ti deluderà.

Apple Watch SE (2ª gen, 2023)

L’Apple Watch SE (2ª gen) è lo smartwatch perfetto per chi cerca funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Con il GPS e il Cellular integrati, puoi restare connesso anche senza il tuo iPhone. Il monitoraggio del sonno e il fitness tracker ti aiutano a mantenere uno stile di vita sano. E con il 9% di sconto, puoi portare al polso questo gioiello di tecnologia a soli 309€. Un compagno smart per la vita di tutti i giorni.

Apple USB-C, Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″

Trasforma il tuo iPad Pro 12,9″ (5ª gen) in un vero e proprio laptop con la Magic Keyboard di Apple. Questa tastiera wireless con trackpad offre un’esperienza di digitazione comoda e reattiva, mentre la porta USB-C integrata ti permette di ricaricare il tuo iPad mentre lavori. E con uno sconto del 14%, puoi portare la tua produttività a un nuovo livello a soli 369€. Un accessorio indispensabile per ogni professionista.

Apple AirPods (2ª gen) con custodia di ricarica

Gli Apple AirPods (2ª gen) sono gli auricolari wireless più popolari al mondo, e per una buona ragione. Con la loro configurazione semplice, la qualità audio superiore e l’accesso a Siri con un semplice “Ehi Siri”, questi auricolari sono un must-have per ogni fan di Apple. E con uno sconto del 32%, puoi averli a soli 101€, completi di custodia di ricarica tramite cavo. Un’occasione da non perdere!

Beats by Dr. Dre Auricolari Powerbeats Pro wireless

I Powerbeats Pro di Beats by Dr. Dre sono auricolari wireless che combinano prestazioni audio superiori e comodità d’uso. Con il chip per cuffie Apple H1, questi auricolari offrono una connessione Bluetooth stabile e un facile accesso a Siri. Le 9 ore di ascolto per carica ti permettono di goderti la tua musica tutto il giorno. E grazie alla loro resistenza al sudore, sono perfetti per ogni tipo di allenamento. Con uno sconto del 33%, puoi averli a soli 199,99€. Un investimento in qualità audio e stile.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm

L’Apple Watch Series 9 è lo smartwatch definitivo per gli appassionati di tecnologia e fitness. Con il GPS e il Cellular integrati, puoi lasciare il tuo iPhone a casa e restare connesso. L’app Livelli O₂ ti permette di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue, mentre il display Retina always-on ti tiene sempre informato. E con uno sconto dell’11%, puoi avere questo gioiello di tecnologia al polso a soli 509€. Un compagno smart per uno stile di vita attivo.

Apple 2021 AirPods (3ª gen) con custodia di ricarica MagSafe

Gli AirPods di 3ª generazione portano l’esperienza audio di Apple a un nuovo livello. Con l’audio spaziale e l’equalizzazione adattiva, questi auricolari offrono un suono avvolgente e personalizzato. La custodia di ricarica MagSafe ti permette di ricaricare in modo facile e veloce. E con uno sconto del 17%, puoi goderti questo gioiello di tecnologia a soli 174€. Un upgrade audio che non puoi lasciarti sfuggire.

Apple AirPods Pro (2ª gen) con custodia MagSafe (USB‑C)

Gli AirPods Pro (2ª gen) sono il non plus ultra degli auricolari wireless. Con la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza adattiva, questi auricolari ti permettono di immergerti nella tua musica o di restare in contatto con il mondo che ti circonda. La custodia MagSafe con porta USB-C offre una ricarica facile e veloce. E con uno sconto del 20%, puoi avere questi gioielli di tecnologia a soli 224€. Un investimento in qualità audio e comodità.

Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte su prodotti Apple e Beats. Che tu sia un appassionato di musica, un amante del fitness o un professionista sempre in movimento, c’è qualcosa per te in questa selezione. Ma ricorda, questi sconti non dureranno per sempre. Le scorte potrebbero esaurirsi e i prezzi potrebbero risalire da un momento all’altro. Quindi non esitare, clicca sui link, approfitta di queste occasioni uniche e porta la tua esperienza audio e tecnologica a un nuovo livello.

Con Apple e Beats, la qualità non è mai stata così conveniente. Scegli il tuo prodotto preferito, aggiungi al carrello e preparati a goderti il meglio della tecnologia a prezzi imbattibili. Il futuro è wireless, e con queste offerte, il futuro è anche conveniente. Non perdere altro tempo, l’occasione è adesso. Clicca, acquista e immergiti in un’esperienza audio e tecnologica senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.