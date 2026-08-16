Apple ha deciso di svenderle a meno di 20 euro: è l'occasione d'oro

Gli Apple EarPods USB-C tornano sotto la soglia dei 20 euro. Amazon e MediaMarkt li propongono a 16,99 euro nei rispettivi store online. Un prezzo interessante per chi cerca auricolari semplici, con il filo, senza batteria da ricaricare e compatibili con i dispositivi più recenti dotati di porta USB-C.

Apple EarPods USB-C, perché gli auricolari con filo hanno ancora senso

Gli EarPods con connettore USB-C rappresentano la versione più recente dei classici auricolari Apple con cavo. Non richiedono Bluetooth, non hanno bisogno di una custodia di ricarica e si possono utilizzare appena collegati al dispositivo.

La connessione USB-C li rende compatibili con gli iPhone più recenti e con molti iPad, Mac e dispositivi Android dotati della stessa porta. Sul cavo è presente anche il telecomando per regolare il volume, controllare musica e video e gestire le chiamate.

Il loro punto di forza resta soprattutto la semplicità. Non serve effettuare alcun abbinamento iniziale e non c’è il rischio di trovare gli auricolari scarichi proprio quando servono. Possono quindi essere utilizzati come cuffie principali oppure come soluzione di riserva da tenere nello zaino o in ufficio.

EarPods USB-C a 16,99 euro su Amazon e MediaMarkt

Il prezzo indicato per gli Apple EarPods USB-C è di 16,99 euro sia su Amazon sia su MediaMarkt, rispetto a un prezzo di riferimento di 19 euro. Lo sconto non è particolarmente elevato, ma porta un accessorio originale Apple sotto una soglia di prezzo interessante.

Negli altri store citati i prezzi risultano più alti: PcComponentes li propone a 18,98 euro, Fnac a 19,99 euro e Leroy Merlin a 29,99 euro. Trattandosi di offerte online, disponibilità e prezzi possono comunque cambiare rapidamente.

EarPods o AirPods: cosa cambia nell’uso quotidiano

Il confronto con gli AirPods è inevitabile, ma si tratta di prodotti pensati per esigenze diverse. Gli AirPods 4, indicati a 129 euro su Amazon e MediaMarkt, offrono custodia di ricarica USB-C, fino a 24 ore di autonomia, supporto a Siri, audio spaziale e chip H2.

Gli EarPods con cavo rinunciano alle funzioni wireless e alla libertà di movimento, ma hanno dalla loro un prezzo molto più basso e l’assenza di batteria. Si collegano direttamente allo smartphone e sono subito pronti per musica, video e chiamate.

Per chi cerca cancellazione del rumore, funzioni avanzate e maggiore libertà restano più adatti gli auricolari wireless. Chi invece vuole un prodotto semplice da collegare e utilizzare può trovare negli EarPods USB-C una soluzione ancora attuale, soprattutto quando il prezzo scende sotto i 20 euro.