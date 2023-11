Apple eBay SCONTA TUTTO: iPad, iPhone, AirPods a prezzi da BLACK FRIDAY

eBay continua a offrire centinaia di prodotti di grande qualità a prezzi davvero bassi, il che permette agli utenti di risparmiare anche il 10% sul prezzo dei prodotti acquistati, molti dei quali addirittura già in sconto. In questo modo sul marketplace è possibile accaparrarsi prodotti come quelli marchiati Apple a prezzi decisamente super vantaggiosi, come quelli che abbiamo raccolto in questa nostra lista: guardate.

Apple iPad 9 2021 (64GB)

L’iPad non ha certo bisogno di presentazioni. L’Apple iPad 9 è in offerta nel colore Grigio Siderale (9ª Gen., 64GB) su eBay, visto che lo prendi a 352€ con le spedizioni rapide, grazie alla promozione attualmente in corso. Uno sconto imponente considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, pertanto è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo. Accaparrarsi un iPad 2021 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione.

Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64GB)

Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. L’iPad non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto in questa versione 2022 che ha rilanciato quella che è la serie a metà strada tra l’economico iPad e il più sofisticato iPad Pro. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Blu (Wi-Fi, 64GB) su eBay, visto che lo prendi a 669€ con le spedizioni gratuite.

iPhone 14 5G (128GB) Mezzanotte

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 784€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse, risparmiando ben 240€ (-23%) sul prezzo di listino. Per il resto ci sarebbe poco da aggiungere, il “nome” parla già da sé. Ma volendo sintetizzarne i pregi, l’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

MacBook Air M2 (8GB/256GB)

Il MacBook Air M2, colore Mezzanotte e nel taglio di 8GB di RAM e di 256GB di storage è in promozione oggi su eBay grazie alla promozione MARZO23. Il Mac più portatile che mai (pesa solo 1,24 kg) con la nuovissima CPU 8-core, può essere tuo a circa 1.190 euro, con le spedizioni gratuite. In questo modo potete assicurarvi il notebook ultra-versatile per lavorare, giocare e creare per l’eccellenza: una gioia per gli occhi e per le orecchie, come amano definirlo i critici, progettato per pesare pochissimo anche sull’ambiente.

AirPods PRO 2021, con custodia Magsafe

I fantastici Apple AirPods Pro 2021, con custodia di ricarica MAGSAFE sono in offerta su eBay a soli 219€. Proprio così, super scontati e con le spedizioni rapide e gratuite. Per questo dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finiranno in un lampo. Devi solo inserire il codice FESTE22 al momento del pagamento per riscattare il codice e risparmiare così ben 20 euro.

Visto quante offerte vantaggiose sui prodotti Apple? Ricordati sempre però di inserire il codice MARZO23 al momento del pagamento per riscattarlo. Il codice sconto scade il 31-mar-2023. Inoltre se cercate altri prodotti in offerta, date un’occhiata alla home page della promozione eBay con tutte le offerte.

