APPLE FEVER su Amazon, sconti IMPERDIBILI su tutta la linea: prezzi da OUTLET

È tempo di scatenare la febbre da Apple su Amazon, dove gli appassionati di tecnologia possono festeggiare grazie a offerte incredibili su una vasta gamma di prodotti top di gamma. Se sei un fan di Cupertino o semplicemente sei alla ricerca di dispositivi all’avanguardia, non puoi perderti questa occasione di risparmio, con tagli di prezzo che possono raggiungere anche i 600€!

Offerte da sogno su prodotti Apple

Scopri l’eleganza e la potenza degli iPhone con sconti che ti faranno risparmiare considerevolmente, lavora e crea con stile grazie ai MacBook, dalla leggerezza dell’Air alla potenza del Pro, troverai offerte che renderanno il tuo nuovo laptop Apple ancora più appetibile.

Ascolta la tua musica preferita o rispondi alle chiamate con gli sconti sugli AirPods e goditi tutto con gli accessori ad hoc, dalle custodie per iPhone agli adattatori MacBook, scoprirai offerte su una varietà di accessori che rendono l’esperienza Apple ancora migliore.

Apple AirPods 2

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 120€.

iPhone 14 5G – 128GB

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 829€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Mezzanotte del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 1TB), sconto OK

L’Apple iPad Pro 11″ di terza generazione (Wi-Fi, 1TB), col potente chip M1 è in promozione su Amazon col 36% di sconto. Questo eccellente tablet, scontato di 600€, costa infatti 949€ nella colorazione Grigio Siderale. L’evoluzione della tecnologia è sempre in corso e l’Apple iPad Pro 2021 è il perfetto esempio di come l’innovazione possa trasformare il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci intratteniamo. Questo iPad Pro, nella sua terza generazione, rappresenta l’apice della potenza, della versatilità e della qualità che solo Apple può offrire.

Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 2TB), sconto OK

L’Apple iPad Pro 11″ di terza generazione (Wi-Fi + Cellular, 2TB), col potente chip M1 con CPU 8-core e GPU 10-core e 512GB di ROM, è in promozione su Amazon col 43% di sconto. Questo eccellente tablet costa infatti 1.099€ nella colorazione Argento, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime. Se sei alla ricerca dell’apice della tecnologia tablet, non cercare oltre: l’iPad Pro 2021 è qui per stupirti, con decine di feature innovative e una tecnologia da paura.

Apple iPad 9 2021 (64GB-ricondizionato)

L’Apple iPad 9 è in offerta nel colore Grigio Siderale (9ª Gen., 64GB), visto che lo prendi ricondizionato a 369€ con le spedizioni rapide, grazie alla promozione attualmente in corso. Uno sconto imponente considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, pertanto è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo.

Apple iPad Air (5a. generazione, (Wi-Fi, 64GB)

Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Blu (Wi-Fi, 64GB) su Amazon, visto che lo prendi a 589€ ricondizionato con le spedizioni gratuite.

MacBook Air M2 (8GB/256GB)

Il MacBook Air M2, colore Mezzanotte e nel taglio di 8GB di RAM e di 256GB di storage è in promozione oggi su Amazon. Il Mac più portatile che mai (pesa solo 1,24 kg) con la nuovissima CPU 8-core, può essere tuo a circa 1.199 euro, con le spedizioni gratuite. In questo modo potete assicurarvi il notebook ultra-versatile per lavorare, giocare e creare per l’eccellenza.

MacBook Air con chip M1 e schermo 13”

MacBook Air con chip M1 e schermo 13” è un notebook agile e veloce, con uno splendido display Retina e un design senza ventola che lo rende praticamente sempre silenzioso. Grazie al suo profilo sottile e alla batteria che dura tutto il giorno, viaggia leggero e a tutta velocità. Un top di gamma che oggi puoi fare tuo con appena 899€ grazie all’importante sconto del 27% di Amazon. Le spedizioni sono sicure, rapide e gratuite grazie ai servizi Prime. Compralo su Amazon a 899€

Apple iMac 21,5″

L’Apple iMac è un modello di computer desktop prodotto da Apple. Questa versione specifica, ovverosia quella dell’offerta che vi segnaliamo oggi su Amazon, dove è disponibile a 559€ ricondizionato e con le spedizioni gratuite, è il modello precedente e ha alcune specifiche chiave che vale la pena menzionare. Uno dei suoi punti salienti in tal senso è il suo display Retina 4K da 21,5 pollici che offre una risoluzione di 4096 x 2304 pixel e garantisce una nitidezza e una qualità dell’immagine notevoli.

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD)

Il Mac Mini con chip M1 è uno dei dispositivi Apple che raramente viene scontato. E quando ciò avviene, quindi, l’offerta dura spesso poco perché il prodotto va esaurito velocemente considerando la richiesta. Su Amazon può essere tuo a 669€ col 26% di sc0nto.

Apple AirTag

Le AirTag sonoun dispositivo pensato proprio per la geolocalizzazione degli oggetti e quindi per “impedirne” la perdita rendendone facile il ritrovamento. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon a soli 29 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Custodia per MacBook PRO 13”

Se volete tenere ben protetto il vostro MacBook Pro da 13 pollici siete nel posto giusto. Questa custodia TECOOL in vendita oggi su Amazon è infatti progettata per adattarsi ai modelli del 2022, 2021, 2020, 2016 con processori M2 e M1, ed è realizzata in una plastica rigida trasparente ultrasottile che offre protezione al tuo MacBook senza comprometterne l’aspetto estetico. Questo utilissimo prodotto può essere tuo a 11€ grazie allo sconto del 20% su Amazon.

Non lasciare sfuggire quest’opportunità! Visita la sezione dedicata su Amazon e scopri la vasta selezione di prodotti top di gamma in offerta. Dagli iPhone ai MacBook, dagli iPad agli Apple Watch, è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo arsenale tecnologico senza svuotare il portafoglio.

