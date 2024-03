Apple SEGNALI di FOLLIA: maxi sconti su iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch e Mac

Su Amazon è di nuovo Apple Mania: proprio così, oggi è possibile accaparrarsi diversi prodotti marchiati Apple a prezzi decisamente super vantaggiosi, come quelli che abbiamo raccolto in questa nostra lista: guardateli e poi correte ad accaparrarvene almeno uno.

Se siete interessati ad acquistare un fiammante MacBook Air, uno stiloso iPhone 14 o un utilissimo Apple Watch, siete capitati nel posto giusto al momento giusto. ATTENZIONE: i prezzi possono variare dal momento di pubblicazione di questo articolo per cause indipendenti dalla redazione e per scelta del venditore.

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 117€.

Compralo su Amazon a 125€ La tua sicurezza è importante, e l’Apple Watch SE è stato progettato con questo in mente. Con la funzione di rilevamento degli incidenti, l’orologio è in grado di rilevare cadute gravi e inviare automaticamente una chiamata d’emergenza ai contatti di emergenza designati. Questo può essere particolarmente prezioso in situazioni inaspettate. Compralo su Amazon a 239€ Apple iPhone 13 presente un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantiscono foto e filmati professionali. Compralo su Amazon a 599€

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Mezzanotte del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

L’Apple iPhone 15 Pro è il dispositivo perfetto per coloro che cercano prestazioni elevate, un design elegante e una fotocamera professionale. Con un telaio in titanio di grado aerospaziale e vetro posteriore opaco, è estremamente resistente agli urti e alla polvere. Su Amazon oggi lo trovi col 17% di sconto a soli 1.029€.

L’Apple iPad 9 è in offerta nel colore Grigio Siderale (9ª Gen., 64GB), visto che lo prendi ricondizionato a 325€ con le spedizioni rapide, grazie alla promozione attualmente in corso. Uno sconto imponente considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, pertanto è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo.

Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Grigio Siderale (Wi-Fi, 64GB) su eBay, visto che lo prendi a 589€ con le spedizioni gratuite.

Il MacBook Air M2, colore Mezzanotte e nel taglio di 8GB di RAM e di 256GB di storage è in promozione oggi su eBay. Il Mac più portatile che mai (pesa solo 1,24 kg) con la nuovissima CPU 8-core, può essere tuo a circa 1.151 euro, con le spedizioni gratuite. In questo modo potete assicurarvi il notebook ultra-versatile per lavorare, giocare e creare per l’eccellenza.

Le AirTag sono un dispositivo pensato per la geolocalizzazione degli oggetti. Sfruttando una funzionalità di iOS e la rete di dispositivi Apple nel mondo, infatti, Cupertino ha creato un tracker Bluetooth facile da configurare e utilizzare, e che in questo momento è venduto su Amazon a soli 33 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Visto quante offerte vantaggiose sui prodotti Apple? Inoltre se cercate altri prodotti in offerta, date un’occhiata alla home page delle promozioni eBay con tutte le offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.