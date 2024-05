Apple iMac 2023 con chip M3: lo SCONTO sul Computer all-in-one è ASSURDO

È il momento giusto di rendere la tua postazione di lavoro super efficiente con un gioiellino della tecnologia! Parliamo dell’Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac con chip M3, oggi disponibile su Amazon a soli 1.456 euro grazie ad uno sconto dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac è dotato del chip M3 di nuova generazione che ti permette di fare ancora più cose, in meno tempo: ciò vuol dire che rende fulmineo tutto quello che fai, dalle presentazioni piene di effetti ai giochi più immersivi.

Il display Retina 4,5K da 24″ ha 500 nit di luminosità e supporta 1 miliardo di colori. Dai film alle foto, tutto quello che guardi è nitido e definito, e i colori sono più brillanti che mai. Allo stesso modo audio e video sono sempre impeccabili grazie alla Videocamera FaceTime HD a 1080p, ai tre microfoni di qualità professionale in array e al sistema a sei altoparlanti con audio spaziale.

Le app che usi ogni giorno funzionano in maniera veloce e super fluida, anche Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom. Inoltre è possibile usare direttamente sull’iMac molte delle tue app per iPhone e iPad. Per finire, il design all-in-one ultrasottile è elegantissimo e dono un tocco di stile ad ogni stanza.

Oggi l’Apple 2023 Computer desktop all-in-one iMac con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.456 euro grazie ad uno sconto dell’11%. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.