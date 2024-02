Apple iMac 2023 con chip M3: solo per OGGI in SCONTO su Amazon

Amazon ha un’offerta incredibile per l’iMac 2023. Infatti, il dispositivo di casa Apple è disponibile a un prezzo assurdo sulla piattaforma di e-commerce, con uno sconto dell’11% che fa scendere il prezzo a 1659€. Raramente si trova un offerta del genere, anche perché questo potente computer desktop all-in-one ha in dotazione il chip M3, estremamente potente e consente all’utente di fare ogni cosa al massimo della velocità.

Il computer desktop di Apple si presenta con un design ultrasottile che si adatta a qualsiasi ambiente, un display Retina 4,5K da 24″ con tanto di luminosità di 500 nit, capace di supportare 1 miliardo di colori offrendo un’esperienza visiva estremamente godibile.

iMac 2023 con M3 chip: in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile

La videocamera di questo straordinario dispositivo è a 1080p ed è dotato di tre microfoni che offrono una qualità ultra professionale. Dunque, non avrai nessun tipo di problema se dovrai effettuare delle videochiamate o se hai bisogno di fare delle registrazioni. Inoltre, il sistema a sei altoparlanti rende il suono estremamente coinvolgente, quasi come se fossi avvolto in un audio spaziale.

l’iMac 2023 è chiaramente compatibile con tutti i dispositivi Apple e ti permette di fare tutto ciò che vuoi quando li utilizzi insieme. Il chip M3, come detto prima. consente di avere delle prestazioni eccezionali e puoi usare direttamente dal desktop all-in-one la maggior parte delle app che utilizzi su iPhone e iPad grazie all’integrazione dell’App Store. Non perderti lo sconto su Amazon disponibile solamente per poche ore: puoi acquistare l’iMac 2023 a 1659€ con l’ottimo sconto dell’11%. L’offerta non sarà eterna, quindi ti conviene di non perdere altro tempo!

