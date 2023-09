Apple iMac 24" (256GB) sconto di 300€ su Amazon: miglior prezzo di sempre

L’iMac da 24″ colore Argento, con chip Apple M1, CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB, puoi farlo tuo oggi su Amazon a 1.349€, con uno sconto di ben il 15% e un risparmio di circa 300 Euro sul prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Una base elegante e bilanciata, porte Thunderbolt ultraveloci e display Retina 4,5K da 24″ sono solo alcuni degli elementi chiave delle qualità di questo dispositivo.

Apple iMac 24″ Argento, uno spettacolo di computer

Il suo straordinario design lineare è reso possibile proprio dal chip M1, il primo system on a chip per Mac. Per questo iMac è così sottile e compatto, e si inserisce alla perfezione in ogni ambiente. Il chip M1 integra processore, grafica, memoria e altri componenti su un unico circuito: questo è il segreto che permette di far stare un intero computer in uno spazio assurdamente piccolo.

Il sistema audio di iMac diffonde il suono in ogni spazio creando un’esperienza incredibilmente avvolgente. Due coppie di woofer force‑cancelling creano bassi ricchi e profondi, senza vibrazioni indesiderate. E ogni coppia è bilanciata con un tweeter ad alte prestazioni.

E poi lo spettacolare display Retina 4,5K da 24″ vedi ogni dettaglio in tutto il suo splendore. Tutto ciò che guardi si accende di oltre un miliardo di colori grazie all’ampia gamma cromatica P3. I 500 nit di luminosità rendono viva e brillante ogni immagine, mentre il rivestimento antiriflesso all’avanguardia nel settore assicura comfort visivo e leggibilità migliore.

In più, la tecnologia True Tone regola in automatico la temperatura colore in base alla luce ambientale, per una visione più naturale e riposante. Quando ritocchi le foto, lavori a una presentazione o guardi film e serie TV, su iMac hai sempre una vista spettacolare.

Il device monta inoltre la migliore videocamera che un Mac abbia mai avuto, ed è qui per te. Ha un sensore più grande che cattura più luce, l’evoluto processore ISP nel chip M1 che aumenta sensibilmente la qualità delle immagini, e il doppio della risoluzione per darti videoconferenze nitidissime.

Per girare video spettacolari ogni singolo pixel viene analizzato e migliorato in più fasi, con oltre un miliardo di operazioni al secondo. E allora, approfitta della promozione per prenderlo su Amazon a 1.349€, con uno sconto di ben il 15% e un risparmio di circa 430 Euro sul prezzo di listino.

