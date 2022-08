Apple iMac 24" con M1: è il momento buono per acquistarlo

Questo è un ottimo affare su un PC all-in-one di Apple, parliamo di uno sconto del 13% su Amazon sull’iMac 2021 da ben 24″, che costa solo 1.499,00 €. Questi tipi di computer sono molto ricercati da coloro che preferiscono avere tutto in un’unica soluzione. Il motivo è per avere dello spazio in più sulla scrivania e tutto in ordine . In questo caso, l’iMac di Apple è uno dei prodotti più famosi e affidabili sul mercato, di PC all-in-one.

Perché un PC alla-in-one?

Parliamo delle principali specifiche tecniche, qui abbiamo un bellissimo display Retina con una diagonale da 24″, risoluzione in 4.5 K e un’ampia gamma di colori P3 con una luminosità massima di 500 nits che vi consente di non affaticare gli occhi. Il cuore di questo PC è il nuovo e potente chip Apple M1 che è dotato di una CPU a 8 core e una GPU a 7 core. Qui le prestazioni sono notevolmente migliorate rispetto al passato. Il classico design Apple, estremamente piccolo e sottile, conquista tutti gli occhi, ha solo 11,5 mm di spessore. La videocamera FaceTime HD 1080p con processore ISP M-chip ti consentirà di effettuare videochiamate ultra professionali al lavoro o nel tempo libero. Inoltre, ci sono 256 GB di spazio di archiviazione SSD ultraveloce con doppie porte Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6 incredibilmente veloce e Bluetooth 5.2. Inoltre guardate quanto è bella questa colorazione verde oggi in promo, ma se volete rimanere più sobri tranquilli, c’è anche il classico grigio.

Nella confezione, insieme al PC, trovi anche i seguenti accessori in coordinato: MagicMouse e MagicKeyboard. Insomma, se stai cercando un PC all-in-one moderno, potente e affidabile, questa è la soluzione che fa per te. Apple iMac 24″ 2021 costa solo 1.499,00 € su Amazon. Uno sconto del 13% da non perdere. Sono rimasti pochissimi pezzi a questo prezzo e devi acquistarlo subito. Inoltre, ti ricordiamo la politica di Amazon: Soddisfatti o Rimborsati. Ma non potete rimanere scontenti di un acquisto del genere, Apple è sinonimo di qualità e garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.