Apple iMac 24": finalmente in offerta su Amazon

Ecco a voi una fantastica offerta di un PC all-in-one di casa Apple, stiamo parlando dell‘iMac 2021 24″ con uno sconto del 13% che porta il suo prezzo a soli 1.299,00 €. Questi tipo di computer sono ricercati da chi preferisce avere tutto in un’unica soluzione e anche per un motivo di spazio e ordine del proprio setup in ufficio/casa. In questo caso gli iMac della Apple, sono tra i più famosi e affidabili sul mercato.

Apple iMac 2021 24″: che bomba

Parliamo un po’ di quelle che sono le specifiche tecniche principali, qui abbiamo un bellissimo display Retina con risoluzione 4.5K da 24″ e con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità massima di 500 nits. Sotto al telaio pulsa il nuovo e potente Chip AppleM1 con CPU 8‑core e GPU 7‑core per prestazioni nettamente superiori al passato. Il classico design Apple minimal e sottilissimo, conquisterà tutti coloro che poseranno gli occhi su di lui ed ha uno spessore di soli 11.5 mm. La videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP del chip M vi consentirà di effettuare video chiamate super professionali per il vostro lavoro o svago. Sull’iMac 2021 troviamo tre microfoni in array di qualità professionale per un audio cristallino e un sistema a sei altoparlanti per un suono ricco e di alta qualità. Inoltre, ci sono 256 GB di archiviazione SSD ultraveloce con due porte Thunderbolt / USB 4, Wi-Fi 6 ultraveloce e Bluetooth 5.2.

Nella confezione, insieme al PC, trovate anche i seguenti accessori tutti in colori coordinati: il MagicMouse e la MagicKeyboard. Insomma, se stavate cercando un PC all-in-one moderno, potente ed affidabile, ecco a voi la soluzione. L’Apple iMac 24″ 2021 è in offerta su Amazon a soli 1.299,00 €. Uno sconto pari al 13% che non potete farvi scappare. Sono rimasti solo pochissimi pezzi a questo prezzo, dovete acquistarlo subito. Inoltre, vi ricordiamo della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Grazie ad essa avete 30 giorni di tempo per decidere se tenere il prodotto acquistato, oppure fare il reso.

