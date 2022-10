Apple iMac 27'', l'offerta è sconvolgente: 500€ di sconto solo per oggi!

L’iMac da 27″ con display Retina 5K, CPU Intel Core i5 6-core, 8GB RAM, 256GB, puoi farlo tuo oggi su Amazon a 1.539€, con uno sconto di ben il 25% e un risparmio di circa 510 Euro sul prezzo di listino. Il tutto con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Un’offerta super vantaggiosa per questo potente computer desktop che sa fare di tutto, e lo fa meglio e più velocemente che mai.

Apple iMac (8GB – 256GB), uno spettacolo a poco prezzo

L’iMac 27” ha un design elegante, così sottile e compatto, e si inserisce alla perfezione in ogni ambiente. Dal punto di vista tecnico, poi, è intuitivo e ti dà strumenti potentissimi per rendere straordinario ogni tuo progetto grazie anche a processori più scattanti, più memoria e spazio di archiviazione, tecnologie audio e video potenziate, e un display Retina 5K ancora più spettacolare. Insomma, come scritto prima, è il computer desktop che sa fare di tutto. Questo modello da 27″ monta una scheda grafica AMD Radeon Pro serie 5000, che può arrivare a 16GB di memoria GDDR6: l’ideale per gestire flussi di lavoro grafico molto impegnativi, come il montaggio di video Ultra HD o la programmazione di giochi straordinariamente realistici.

iMac ha una videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array di qualità professionale. In tal senso è presente il chip T2, che oltre a garantire le funzioni di avvio protetto e archiviazione criptata è anche il motore della videocamera e di potenti funzioni come il rilevamento dei volti, la risposta dei bassi più profonda e il comando vocale “Ehi Siri”. E mette anche il turbo alla conversione dei video HEVC, ora fino a due volte più veloce che sul modello precedente. Infine “dirige” l’orchestra degli altoparlanti, per darti un’equalizzazione variabile e una risposta dei bassi ancora più profonda. Il risultato è un sound di assoluta alta fedeltà: potente e bilanciato al tempo stesso.

Dulcis in fundo, iMac 27” ha due porte Thunderbolt 3 (USB‑C) superveloci e quattro porte USB‑A per collegare con la massima efficienza dischi esterni, fotocamere, monitor e altri accessori. Wi-Fi ultraveloce e Bluetooth sono di serie su tutti gli iMac, ma il modello da 27″ ti dà il Bluetooth 5.0, per farti accedere a tutti i tuoi contenuti e dispositivi in un batter d’occhio.. E allora, approfitta della promozione per prenderlo su Amazon a 1.539€, con uno sconto di ben 510,00€ (25%) sul prezzo di listino e fallo subito tuo. Le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.