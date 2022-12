Apple iMac 27" 2020: su Amazon torna lo sconto sconvolgente di oltre 500€ (anche a rate)

Anno nuovo, computer nuovo? Se hai bisogno di un nuovo dispositivo desktop per lavorare da casa al meglio delle tue possibilità, approfitta dell’offerta a tempo di Amazon sul modello Apple iMac 2020 da 27″ pollici con display retina 5K, 512GB di archiviazione SSD e 8GB di RAM. Solo fino alla mezzanotte di oggi, o meglio fino a quando non sarà venduto anche l’ultimo iMac, puoi beneficiare di un maxi sconto di 530 euro, che fa crollare il prezzo finale a 2.119 euro invece di 2.649 euro.

Questa è la terza volta che succede nel giro di tre mesi. Insomma, una rarità. Anche perché lo sconto è vero, reale: garantisce Amazon, che vende e spedisce personalmente il computer. Oggi però è un’offerta ancora più speciale, perché abbinata al pagamento rateale: se selezioni l’opzione “5 rate mensili da Amazon” prima di mettere in carrello l’articolo, ottieni la possibilità di pagarlo in cinque comode rate mensili a interessi zero da 423,80 euro.

iMac 27″ 2020: Babbo Natale è tra noi

Se fino ad oggi hai sempre percepito la figura di Babbo Natale con una certa diffidenza, è il momento di cambiare idea. Dopotutto lo sconto di 530 euro di Amazon sull’iMac da 27″ è qualcosa di assolutamente inaspettato, a maggior ragione se abbinato con il pagamento rateale (oggi paghi solo 423 euro). E fra tre giorni è Natale: solo un caso?

Il modello in offerta vanta un’eccellente configurazione, a partire dal processore di decima generazione Intel Core i7 8-core da 3,8 GHz, a cui si aggiungono 512GB di archiviazione SSD, 8GB di RAM e una scheda grafica AMD Radeon Pro 5500 XT. Lato connettività il dispositivo offre due porte USB Type-C, quattro porte USB-A e una porta Gigabit Ethernet. Nella confezione trovi anche la Magic Keyboard, il Magic Mouse di seconda generazione, un panno per la pulizia e il cavo Lightning-USB.

Metti ora in carrello l’iMac da 27″ 2020 per beneficiare del maxi sconto di 530 euro prima che l’offerta termini. E se completi l’ordine subito lo ricevi prima della fine dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.