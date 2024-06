Apple iMac all-in-one 2023 con chip M3 a 450 EURO IN MENO: affare UNICO

Hai sempre sognato una postazione di lavoro all’avanguardia e super efficiente? Oggi il tuo desiderio può diventare realtà con l’Apple iMac all-in-one 2023 con chip M3, al momento disponibile su Amazon a soli 1.412 euro grazie ad un mega sconto del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple iMac all-in-one 2023 con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iMac all-in-one 2023 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia dotato del potentissimo chip M3 di nuova generazione che ti permette di effettuare qualsiasi operazione in modo fulmineo e super fluido.

È dotato di un display Retina 4,5K da 24″ spettacolare con 500 nit di luminosità e che supporta 1 miliardo di colori. Questo vuol dire che tutti i contenuti saranno più nitidi e definiti che mai, che si tratti di film, foto o videogiochi.

Inoltre dispone di una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni di qualità professionale in array e un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale: in questo modo le videochiamate e le conference call risulteranno davvero realistiche da lasciarti a bocca aperta.

Ovviamente è assicurata la massima compatibilità con tutti i tuoi dispositivi Apple: ad esempio potrai copiare e incollare qualcosa da iPhone al Mac, rispondere alle chiamate FaceTime e inviare messaggi di testo direttamente dal tuo iMac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.