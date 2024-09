Apple iPad 2021: il tablet più desiderato in assoluto oggi è a mini prezzo

Hai bisogno di un nuovo tablet che sia adatto sia a lavoro che per divertirti a casa o in viaggio? La soluzione ideale è qui per te! Oggi l’Apple iPad 2021 è disponibile su Amazon a soli 340 euro con uno sconto conveniente del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!

Apple iPad 2021: specifiche tecniche e funzionalità del tablet

L’Apple iPad 2021 è uno dei tablet più venduto in assoluto grazie alle sue specifiche tecniche all’avanguardia che riescono ad accontentare qualsiasi tipologia di utente.

Questo modello utilizza il potente Chip A13 Bionic con Neural Engine che consente di effettuare tutte le operazioni in maniera sempre impeccabile ed efficiente. Inoltre è dotato di uno splendido display Retina da 10,2″ con True Tone che offre immagini dai colori vividi e i particolari minuziosi, oltre ad una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo, sia le foto che i video risulteranno sempre spettacolari sfruttando la Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, e la Fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Gli innovativi altoparlanti stereo, invece, ti faranno immergere nei tuoi contenti multimediali preferiti, che si tratti di musica, film o videogiochi.

Il tablet dispone anche di Touch ID per l’autenticazione sicura, e garantisce l’uso di Apple Pay per pagamenti sempre comodissimi ovunque tu sia.

Oggi l’Apple iPad 2021 è disponibile su Amazon a soli 340 euro con uno sconto conveniente del 17%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.