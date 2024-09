Apple iPad 2021: risparmia 110€ sul tablet più desiderato sul mercato

Per svolgere le tue attività lavorative nella massima efficienza anche fuori dall’ufficio, hai sicuramente bisogno di un tablet di ultima generazione che sia potente e super versatile! Quello che fa per te è l’Apple iPad 2021, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad uno sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare 110 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Apple iPad 2021: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad 2021 è uno dei tablet più venduti sul mercato, adatto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano a casa.

È dotato del potente Chip A13 Bionic con Neural Engine che offre prestazioni elevate e permette di effettuare tutto ciò che vuoi in maniera ottimizzata. In più, vanta uno splendido display Retina da 10,2″ con True Tone in grado di garantire immagini vivide e dalla visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Il dispositivo è dotato anche di una Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, e una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica: questo vuol dire che potrai realizzare foto, selfie e video sempre ad alta risoluzione ovunque tu sia.

Anche la sicurezza è sempre garantita sfruttando il Touch ID per l’autenticazione sicura, mentre con Apple Pay potrai sfruttare il tablet anche per effettuare i tuoi pagamenti in un attimo.

