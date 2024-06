Apple iPad 2022 è tuo con una SPESA MINIMA: applica il CODICE PROMO su eBay

Hai bisogno di un tablet super versatile, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Oggi l’Apple iPad (10ª generazione) è disponibile su eBay a soli 328 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo VACANZE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione ha tempo limitato e gli articoli stanno per terminare!

Apple iPad (10ª generazione): tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad (10ª generazione) è un tablet speciale, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato del potentissimo chip A14 Bionic che permette di svolgere qualsiasi operazione in maniera velocissima e super fluida in ogni momento.

Inoltre iPadOS rende il tuo iPad ancora più efficiente, intuitivo e versatile: puoi usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto. C’è da sottolineare, tra l’altro, che tante app indispensabili come Safari, Messaggi e Keynote sono già di serie su iPad, e sull’App Store ne trovi oltre un milione.

Grazie al Wi-Fi 6 accedi rapidamente ai tuoi file, hai upload e download veloci e guardi in streaming i tuoi programmi preferiti. Allo stesso tempo lo splendido display Liquid Retina è perfetto per guardare film, disegnare o giocare al tuo videogame preferito. In più la tecnologia True Tone regola la temperatura del colore del display in base alle condizioni di luce, per una visione che non affatica gli occhi.

