Apple iPad 2022, il prezzo non è mai stato così basso!

Apple iPad 2022, ovvero 10,9 pollici di pure potenza made in Cupertino. Potenza ma anche tanto controllo visto che Apple non abbandona lato software i suoi device per molti anni, e prendere ora un dispositivo con quasi due primavere alle spalle vuol dire ancora molti di anni di aggiornamenti e supporto. Per questo l’offerta di Amazon è davvero allettante: MENO 31%, col prezzo di listino che fa un bel passo all’indietro, da 589 euro passa a 409 euro! Si avete capito bene, un risparmio netto di 180 euro!

Forma e contenuto sempre al massimo

Siamo di fronte al solito gioiello Apple, un vero e proprio concentrato non solo di tecnologia ma anche di materiali e ovviamente graziato da un’ecosistema che lo circonda che gli permette di essere davvero versatile.

In termini di design, Apple iPad mantiene la sua estetica raffinata e minimalista, con uno schermo Liquid Retina ad alta risoluzione con una qualità visiva sorprendente per la visione di contenuti multimediali, la navigazione web e la creazione di contenuti. La presenza della tecnologia True Tone ha contribuito a regolare automaticamente la temperatura del colore dello schermo in base all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza visiva ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.

Equipaggiato con il chip A14 Bionic con CPU 6-core eGPU 4-core, Apple iPad offre prestazioni elevatissime, garantendo una fluidità senza precedenti nell’esecuzione di applicazioni e giochi impegnativi. Questa CPU ha anche migliorato l’efficienza energetica, consentendo una durata della batteria con numeri da primo della classe.

Sul versante imaging la qualità delle foto e dei video è notevolmente migliorata rispetto ai modelli precedenti, grazie all’utilizzo di sensori più avanzati e al potere di elaborazione del nuovo processore A14 Bionic. Si rimane piacevolmente sorpresi dalla bontà degli scatti di questo tablet, cosa questa per nulla scontata!

Da ultimo Inoltre, Apple iPad supporta l’Apple Pencil di seconda generazione e la tastiera Smart Keyboard, offrendo ulteriori opzioni per la produttività e la creatività.

Ripetiamo: MENO 180 euro! Se non avete mai comprato un iPad questo è il momento di farlo!

