Apple iPad 2022 in offerta speciale: oggi è tuo con una spesa minima

È il tablet più venduto in assoluto ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta dell’Apple iPad 2022, al momento disponibile su Amazon a soli 379 euro con un maxi sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Apple iPad 2022: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPad 2022 è un piccolo gioiellino della tecnologia, perfetto sia da portare in ufficio che per divertirsi a casa o quando sei in viaggio.

Questo modello è dotato del Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che garantisce prestazioni eccezionali così da poter svolgere qualsiasi operazione in maniera sempre super fluida. La batteria non è da meno e, grazie alla sua potenza, ti accompagna per una giornata intera offrendoti un’autonomia di ore e ore anche con un utilizzo intensivo.

Allo stesso tempo potrai sbizzarrirti a realizzare scatti e selfie da vero professionista con la Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e con quella frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica. Il tablet dispone anche di Wi-Fi 6 ultraveloce per rimanere in contatto col mondo in qualunque luogo tu sia, anche quando sei in viaggio per lavoro o divertimento.

Per finire, questo iPad ha il Touch ID per l’autenticazione sicura e dispone di Apple Pay per effettuare pagamenti sicuri ogni volta che ne hai bisogno.

Oggi l’Apple iPad 2022 è disponibile su Amazon a soli 379 euro con un maxi sconto del 14%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.