Apple iPad 2022: oggi risparmi PIU' DI 180 EURO sul tablet TOP DI GAMMA

Il tablet più ricercato in assoluto oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPad 2022, al momento disponibile su Amazon a soli 405 euro grazie ad un mega sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad 2022

L’Apple iPad 2022 è uno dei tablet più ricercati sul mercato in quanto vanta di specifiche tecniche di altissimo livello.

Il dispositivo è dotato di un Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che rendono qualsiasi operazione velocissima e super fluida.

Ha un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che ti permetterà di immergerti nei video e nei tuoi contenuti multimediali come non ti era mai successo prima.

Potrai sbizzarrirti anche a fare foto da professionista con la Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo. In più la Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica renderà i selfie e le videochiamate realtistiche e super vivide.

Il tablet è dotato di Touch ID per l’autenticazione sicura e di Apple Pay per poter effettuare i tuoi pagamenti in maniera rapida e sempre sicura. Anche la connettività è sempre garantita con il Wi-Fi 6 ultraveloce che ti consentirà di rimanere in contatto col mondo in ogni momento.

La capacità di memoria interna è di 64 GB e la durata della batteria è elevatissima così da poter usare il dispositivo per una giornata intera senza mai interruzioni.

Oggi l’Apple iPad 2022 è disponibile su Amazon a soli 405 euro grazie ad un mega sconto del 31%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino!

